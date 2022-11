10 ani de închisoare pentru un dealer de antichități. Ar fi condus, de fapt, o bandă de jefuitori

Un dealer american de antichități căzut în dizgrație, acuzat că ar conduce o rețea de jefuitori care lasă în urmă pagube de milioane de dolari prin galeria sa din New York, a fost condamnat săptămâna aceasta de un tribunal indian la 10 ani de închisoare pentru infracțiuni de contrabandă. Subhash Kapoor a fost condamnat alături de cinci complici pentru acuzații precum conspirație criminală, furt și exportul ilegal a 19 artefacte în valoare de peste 940 de milioane de rupii (11,4 milioane de dolari), a confirmat un purtător de cuvânt al poliției pentru CNN.



Verdictul urmează unei anchete de ani de zile asupra lui Kapoor, care este acuzat că a traficat mii de comori jefuite din temple, ruine și situri arheologice din Asia. Se crede că rețeaua de jefuitori a dealerului a falsificat documentele de autenticitate ale artefactelor antice înainte de a le vinde prin galeria sa din Manhattan, Art of the Past.

A fost ținut în arest din 2011

După arestarea sa în Germania în 2011, Kapoor a fost trimis să se confrunte cu acuzații în statul Tamil Nadu din India, unde procesul său a început anul trecut. Deși dealer-ul a făcut deja 11 ani de închisoare, el nu va fi liber în urma sentinței, deoarece a fost, de asemenea, inculpat în SUA pentru alte capete de acuzare, inclusiv furt, conspirație, plan de fraudare și deținere ilegală de bunuri furate. În cadrul unei investigații numită „Operațiunea Idolul Ascuns”, Unitatea de trafic de antichități a procurorului districtual din Manhattan, un grup de lucru format din avocați, anchetatori și experți în artă, a confiscat peste 2.500 de artefacte furate, de o valoare estimată la 143 de milioane de dolari, făcându-se legătura cu Kapoor. Pe lângă cele 19 articole pentru care a fost condamnat acum pentru contrabandă, dealer-ul a fost acuzat și că a manipulat mii de alte articole din țări precum Nepal, Cambodgia, Pakistan și Afganistan.

Într-o declarație trimisă prin e-mail, un purtător de cuvânt al procurorului districtual Manhattan, Alvin Bragg, a declarat pentru CNN că biroul său a fost în contact cu Departamentul de Justiție al SUA și cu autoritățile indiene în legătură cu acest caz.

„În 2020, biroul a depus documente de extrădare pentru Kapoor și intenționăm să-l urmărim penal în Statele Unite, în conformitate cu ancheta noastră în curs”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Avocatul dealerului cere să nu mai fie judecat și în SUA

Avocatul lui Kapoor din New York, Georges Lederman, a confirmat că dealer-ul va rămâne în arest în India din cauza cererii de extrădare. Anul trecut, Lederman a declarat pentru CNN că clientul său intenționează să conteste acuzațiile aduse în SUA pe motiv de dublu proces, deoarece „conduita de bază pentru care este acuzat la New York este aceeași pentru care a servit deja sentința din India”.

Instituțiile din SUA și nu numai au repatriat deja sute de obiecte furate manipulate de Kapoor. Chiar luna trecută, biroul lui Bragg a dat Indiei 235 de articole care au trecut prin mâna dealerului, inclusiv o arcadă din marmură sculptată elaborat, care a ajuns în colecția Galeriei de Artă a Universității Yale.

În 2016, la o ceremonie din Washington D.C., la care a participat prim-ministrul indian Narendra Modi, oficialii americani au restituit Indiei peste 200 de artefacte care fuseseră confiscate dintr-un transport importat de Kapoor. Containerul, care includea statui religioase și lucrări de bronz și teracotă, a fost estimat la o valoare de peste 100 de milioane de dolari la acea vreme.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News