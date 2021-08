Un cub de gheață, pus în farfurie, face minuni. Truc tare!

Te-ai lovit de excesul de grăsime care lasă urme pe farfurie? Celebrul bucătar britanic Jamie Oliver are un truc pe care merită să-l încerci: are super rezultate!

Pune un cub de gheață în farfurie dacă vrei să scapi de excesul de grăsime din mâncare. Grăsimea se va strânge în jurul gheții, iar tu o vei putea înlătura rapid.

Truc simplu: cum să cureți o rodie

Celebrul bucătar Jamie Oliver mai vine cu un truc! Are o metodă rapidă pentru a desface o rodie. În doar câteva secunde te vei putea bucura de gustul fructului tău preferat!

Ai nevoie de o lingură de lemn şi un bol adânc. Se taie rodia pe orizontală, se ţine în palmă fiecare jumătate cu sâmburii în jos şi se loveşte cu o lingură de lemn deasupra unui bol. Este cea mai rapidă metodă pentru a curăţa o rodie. Astfel, îți vei păstra și bucătăria curată. Sucul și bobițele gustoase nu va mai sări în toate direcțiile.

Cine este Jamie Oliver

Încă din copilărie Jamie s-a familiarizat cu tehnicile și ustensilele folosite în bucătărie, tatăl său având un mic restaurant în Cambridge, Anglia. La vârsta de 16 ani, Jamie și-a terminat studiile la Westminster Catering College. A început să lucreze la River Cafe în Londra, unde a și rămas timp de trei ani. A apărut pentru prima oară la televiziune într-un documentar despre River Cafe. A fost remarcat de o mare companie de televiziune și invitat să fie protagonistul primei serii din "Naked Chef", care a avut un uriaș succes. În paralel cu emisiunea TV, care apoi s-a numit "Oliver's Twist", Jamie a scris mai multe cărți: "The Naked Chef", "The Naked Chef Takes Off", "Happy Days" și "Jamie's Kitchen". Este de asemenea editorul revistei "British GQ", colaborator al "Times Magazine" și are un editorial lunar în revista "Marie Claire". A scris, de asemenea, "La masă cu Jamie" și "Cu Jamie prin Italia".