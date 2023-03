Ucraina spune că a distrus rachetele Kalibr care erau transportate în Crimeea. Rusia confirmă un atac în regiune / video

Ucraina a raportat distrugerea „mai multor” rachete de croazieră rusești în timp ce acestea erau transportate pe calea ferată către flota rusă de la Marea Neagră din Crimeea, conform Al Jazeera.

Agenția militară a Ucrainei a anunțat luni seara că mai multe rachete de croazieră Kalibr au fost distruse de o explozie, fără a spune în mod explicit că Ucraina este responsabilă pentru aceasta sau cum a fost distrus transportul de rachete puternice.

„O explozie în orașul Dzhankoi din nordul Crimeei ocupate temporar a distrus rachetele de croazieră rusești Kalibr-KN în timp ce erau transportate pe calea ferată”, a declarat agenția de informații a Ucrainei. Rachetele au fost destinate lansării de către flota rusă de la Marea Neagră, a spus agenția.

Ihor Ivin, șeful administrației Dzhankoi, instalat de Rusia, a afirmat că orașul a fost atacat de drone și un bărbat de 33 de ani a fost rănit, iar o dronă a fost doborâtă.

O casă, o școală și un magazin alimentar au luat foc, iar rețeaua electrică a suferit, de asemenea, daune în urma atacului, a declarat agenția de știri rusă TASS.

Guvernatorul Crimeei, desemnat de Rusia, Serghei Aksenov, a declarat pe rețelele de socializare că arme antiaeriene au fost trase în vecinătatea orașului Dzhankoi, unde agenția de informații a Ucrainei a declarat că rachetele de croazieră au fost distruse. Aksenov a spus că atacul a rănit o persoană și a afectat o casă, precum și un magazin.

Oficialii ruși nu au confirmat că rachetele au fost distruse în atac.

Rachetele de croazieră Kalibr au fost folosite frecvent în atacurile rusești asupra Ucrainei. În iulie 2022, o rachetă de croazieră Kalibr lansată de submarin a ucis 23 de civili – inclusiv trei copii – în orașul Vinnytsia din centrul Ucrainei. Rusia a susținut că racheta a fost îndreptată către o întâlnire a comandanților forțelor aeriene ucrainene și a reprezentanților furnizorilor occidentali de arme.

