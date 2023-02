Trei persoane, salvate de sub dărâmăturile din Turcia la 260 de ore de la cutremur

Continuă miracolele în Turcia. Trei persoane au fost scoase în viaţă de sub dărâmături, deşi au trecut 260 de ore de la cutremure.

Trei persoane, între care un adolescent de 14 ani, au fost salvate de sub dărâmături în oraşul Antakya, în sudul Turciei, la peste 260 de ore după cutremurul care a devastat regiunea, au informat vineri autorităţile turce şi mass-media, relatează AFP.



Mustafa, în vârstă de 33 de ani, şi Mehmet, în vârstă de 26 de ani, au fost salvaţi "la 261 de ore" după cutremur, a anunţat ministrul Sănătăţii, Fahrettin Koca, pe Twitter.



Canalul de televiziune CNN Türk a precizat că este vorba despre Mustafa Avci şi, respectiv, Mehmet Ali Sakiroglu.



Cu puţin timp înainte, la "260 de ore" după seism, un băiat de 14 ani a fost scos şi el de sub ruinele blocului său din centrul Antakya, "după eforturi intense", a declarat ministrul turc.



Ministrul Fahrettin Koca a afirmat că adolescentul pe nume Osman a suferit "o intervenţie" într-un spital din provincie, fără să precizeze gravitatea stării acestuia, însă băiatul apare conştient într-o fotografie.



Potrivit agenţiei de presa DHA, cei doi bărbaţi, Mehmet şi Mustafa, se aflau sub dărâmăturile aceleiaşi clădiri, în centrul Antakya, când au fost descoperiţi de serviciile de urgenţă.

Primele cuvinte ale victimelor





Ministrul a afirmat că cei doi au fost transportaţi imediat la spital.



"Fratele nostru Mustafa şi-a amintit numărul de telefon al unei rude pe care a putut să o contacteze", a spus ministrul care a prezentat şi o scurtă înregistrare video.



În înregistrare tânărul poate fi auzit întrebând: "Mama e bine?", şi zâmbeşte larg când interlocutorul său, în lacrimi, îi răspunde: "Toată lumea este bine!".



Peste 41.000 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma cutremurului cu magnitudinea 7,8 care a lovit Turcia şi Siria pe 6 februarie la ora 04:00 (01:00 GMT), potrivit ultimului bilanţ oficial, scrie Agerpres.

