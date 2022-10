Trăistariu nu mai e sărac: Acum își face pensiune, după ce apartamentele de pe litoral l-au îmbogățit

"Eu sunt cetățean de onoare al orașului Piatra-Neamț, după Eurovision m-au făcut, prin 2009. Mi-au dat titlul, o medalie, o diplomă, un loc de veci, un teren de vreo 500 metri pătrați, undeva la marginea orașului, nu l-am văzut niciodată, dar o să merg la primărie ca să văd unde este exact, și mai am și gratuitate pe mijloacele de transport în comun, pe autobuze și pe microbuze. Spre bătrânețe, mă voi muta definitiv la Piatra-Neamț, însă până atunci voi ridica pe acel teren o pensiune. Aș trăi în liniște deplină, la aer curat, mie oricum îmi place turismul, mi-a mers bine, am câștigat bani frumoși', ne-a mai declarat Mihai Trăistariu", a declarat Mihai Trăistariu, potrivit ego.ro.

"Am strâns 30.000 de euro. Văd că mă descurc bine și din turism"

"A mers bine, vara aceasta, am strâns cam 30.000 de euro, din închiriere, văd că mă descurc bine și din turism, nu numai din muzică. La un moment dat, am vrut să îmi fac un hotel la Mamaia, pe terenul pe care îl dețineam, dar până la urmă am făcut schimb cu cele șase apartamente, pe care în fiecare vară le scot spre închiriere. Vin turiști serioși, curați, lasă totul în ordine, nu am avut probleme. Uneori facem și fotografii împreună, unii revin, pentru că s-au simțit bine. Mă bucur că nu fac pagubă, nu am plătit mult la curent, nu au folosit aerul condiționat, probabil că au stat mai mult la plajă", a mai adăugat artistul.

Anul trecut, Trăistariu părea îngropat în datorii...

"Mi-am vândut apartamentul în care am locuit 20 de ani"

"Eu am rate la bancă, mi-am cumpărat o clădire înainte de pandemie, în 2019. Am o școală de muzică de 7 ani. Pe clădire am dat 5 miliarde, cu împrumut la bancă. Și am avut rate de 200 de milioane pe lună. Atunci îmi mergea bine și am crezut că pot să îi duc. După 4-5 luni a venit pandemia și m-a blocat total. Mi-am vândut apartamentul în care am locuit 20 de ani în Constanța. Mi-a fost foarte greu, a trebuit să dau din rate ca să nu pățesc ceva. Dar aveam un teren la malul mării, l-am schimbat pe 7 apartamente, în Mamaia Nord. Și m-am pricopsit cu 7 apartamente în Mamaia Nord, care, culmea, exact în aprilie erau gata. Le-am mobilat tot cu împrumut în bancă, am mai luat 1 miliard de lei să le mobilez.

Și acum, eu fac vara bani 3 luni din turism. Așa am făcut și vara asta. Am făcut un miliard de lei, deci ar fi 20.000 de euro, și i-am împărțit pe luni. Îi țin în bancă, efectiv să nu trec de 10.000 lei pe lună. Mai am și 7.000 de lei lunar la bancă, că mi-a mai rămas rată, și 3000 roni îmi rămân de cheltuială. Nu faci nimic cu ei, de-abia ajung să plătești facturile. Haine nu îmi mai cumpăr deloc.

"Trăiesc ca un amărât"

Eu trăiesc cu 3.000 lei pe lună la ora asta, ca un amărât, vai de capul meu, că banii îi dau la rată. Pe bune! Mi se pare groaznic! Dacă apare un eveniment, ceea ce e foarte rar, pentru că nu sunt evenimente acum, sunt foarte rare. În vară am avut ceva evenimente, terase, spectacole dar cu bani puțini. Patronii ziceau că nu au nici jumătate, nici un sfert și atunci. Anii ăștia pentru mine sunt groaznici, înfiorători. Nu am trăit așa ceva în viața mea și nici nu vreau să mai trăiesc. Adică să îmi vând casa în care am stat! Bine, m-am mutat acum într-unul din apartamentele de la malul mării. Nu e mai rău, e chiar mai bine, dar nu mi-a convenit că a trebuit să vând un apartament.

Bine că am avut ce să vând, că am dat și terenul ăla și imediat am făcut tranzacția, undeva în ianuarie, și în aprilie eram deja în pandemie, în lockdown și eu fugeam să mobilez apartamentele. Însă am avut noroc din prima. Vor să impoziteze și Youtube-ul, dar să știi că nu se câștigă așa mulți bani din el. Eu îți spun cinstit că eu vorbesc cu toți colegii… Eu, de exemplu, iau 50 de euro pe lună din Youtube, am 2.000 de clipuri acolo, emisiuni", a spus Mihai Trăistariu pentru ciao.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News