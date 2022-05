Trăistariu aruncă bomba. Ce spune artistul despre voturile de la Eurovision 2022: „Mi se pare foarte straniu”

Mihai Trăistariu, artistul care a făcut cele mai bune performanțe din partea României la Eurovision, s-a declarat dezamagit de modul în care s-a desfășurat concursul de anul acesta. Artistul nu înțelege modul în care organizatorii au gestionat situația voturilor.

”Eurovisionul este controversat de când a luat naștere. Tot timpul a stârnit scandaluri, în toate țările, nu doar la noi. În fiecare țară este scandal pentru că miza este foarte mare, este cel mai vizionat show TV de pe planetă și oricine reprezintă țara lui este foarte bine văzut, de aceea nici nu se dau bani. Premiantul nu câștigă nimic, dar notorietatea lui crește. Și eu cu melodia „Tornero” am colindat țara în lung și în lat și am fost difuzat la radiouri. De aici atâta scandal.

„Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva”

Anul acesta a fost și mai ciudat. Eu sunt fan Eurovision, am fost și de 11 ori finalist în România, nu doar cu melodia „Tornero”, eu am tot concurat până am câștigat și urmăresc și site-urile internaționale și tot ce însemnă fenomenul Eurovision. Am și fost rugat acum o lună de un site dedicat Eurovisionului să jurizez piesele, adică să ascult cele 44 de piese străine și să le dau note. Am ascultat o dată piesele înainte de a fi difuzate live în finala de sâmbătă. Uitându-mă la finală, mi s-a părut destul de dubios că noi am dat zero puncte Moldovei și Moldova zero României. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva, cu atât mai mult că piesa lor vorbea de frăția dintre România și Moldova. Deci e culmea, acum când cântă că noi ne unim, ne înfrățim, noi ne dăm zero cu zero. Mi s-a părut foarte ciudat, părea ca și cum s-ar fi certat delegația României cu cea a Moldovei.

Să nu mai vorbesc de faptul că noi am dat 12 puncte Ucrainei și Ucraina zero României, mai ales că ucrainieni sunt refugiați acum pe la noi și îi ajutăm cu cazare, cu mâncare. Mi s-a părut foarte straniu că EBU, organizația care se ocupă de Eurovision, să anunțe pe la unu noaptea că sunt niște nereguli, că pentru șase țări s-a anulat votul juriului pentru că li s-a părut lor dubios, că, computerul lor a sesizat o asemănare, ca și cum s-au făcut niște aranjamente și în acest caz, cele șase țări nu au putut să-și dicteze notele juriului și tot un computer mulat un fel de votare, conform istoricului ultimilor ani. Mi se pare foarte straniu. Dacă am ajuns să bifăm niște note cu ajutorul computerelor, de ce mai punem jurați acolo? ”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Spectacola.

