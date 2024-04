Toți ochii pe "The Witcher". Ce se va întâmpla cu Geralt din Rivia

Platforma de streaming a anunțat joi că filmările pentru sezonul 4 au reînceput, Liam Hemsworth urmând să îl înlocuiască pe Henry Cavill în rolul principal. Deși Cavill a părăsit producția după sezonul 3, fanii serialului se pot bucura de revenirea lui Yennefer (Anya Chalotra) și Ciri (Freya Allan), alături de alte personaje cunoscute.

„Netflix a aprobat și sezonul 5 din The Witcher, care se va filma imediat după sezonul 4 și va reprezenta ultimul capitol din povestea lui Geralt”, a anunțat compania americană de streaming într-un comunicat de presă, adăugând că următoarele două sezoane vor adapta cărțile rămase din seria de romane ale autorului polonez Andrzej Sapkowski: Baptism of Fire, The Tower of the Swallow și Lady of the Lake.

Un nou capitol cu Liam Hemsworth

Schimbarea din distribuție a stârnit controverse în rândul fanilor, mulți fiind atașați de interpretarea lui Henry Cavill. Totuși, Liam Hemsworth a declarat că este entuziasmat de provocare și nerăbdător să aducă propria sa perspectivă personajului.

„Cu o mare mândrie începem filmările penultimului nostru sezon din The Witcher cu o distribuție stelară, inclusiv câteva noi nume interesante, conduse de Liam Hemsworth în rolul lui Geralt din Rivia. Suntem încântați să putem aduce cărțile lui Andrzej Sapkowski la un final epic și satisfăcător. Nu ar fi serialul nostru dacă nu ne-am împinge familia de personaje la limita lor absolută – rămâneți pe fază pentru a vedea cum se termină povestea”, a declarat Lauren Schmidt Hissrich, creatoarea și producătoarea executivă a serialului Netflix.

Un succes care a inspirat concurența

Popularitatea serialului The Witcher a determinat și alte platforme de streaming să investească în adaptări ale unor francize de jocuri video de succes. Astfel, Paramount+ a lansat deja un serial bazat pe Halo, HBO are în producție unul inspirat de The Last of Us, iar Amazon Prime a venit cu o serie Fallout.

