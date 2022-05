Tot mai mulți studenți se sinucid în Shanghai, din cauza restricțiilor, avertizează o profesoară NYU

Studenții campusului din Shanghai al NYU (New York University- Universitatea New York) se sinucid în număr tot mai mare, pe fondul disperării cauzate de lockdown, deși universitatea a încercat să ascundă fenomenul, a informat profesoara de studii chineze de la NYU, Rebecca Karl, într-o acuzație explozivă adresată colegilor facultăți, în cadrul unui e-mail trimis la data de 25 aprilie.

„Am auzit că au existat deja mai multe sinucideri printre studenți, toate au fost băgate sub preș de dragul confortului reputației NYU. Elevii suferă. Mulți profesori suferă, de asemenea,” a scris Karl în e-mailul care a fost obținut de The Post și citat de New York Post.

NYU a negat că au existat sinucideri provocate de lockdown.

„Este cel puțin dezamăgitor să văd că un membru al unei facultăți a Universității răspândește bârfe înșelătoare despre ceva atât de grav”, a declarat purtătorul de cuvânt al universității, John Beckman.

Beckman a spus că un student s-a sinucis cu o lună înainte de izolare. Karl a refuzat să comenteze.

Populația de 26 de milioane de oameni din Shanghai a fost prinsă într-un nou lockdown zdrobitor, încă din 28 martie. Mâncarea și medicamentele au devenit rare, în timp ce străzile sunt patrulate de autoritățile care poartă combinezoane.

Vicecancelarul NYU-Shanghai, Jeffrey Lehman, a apărut într-un videoclip montat și intens editat pentru agenția de media chineză Xinhua, care a fost difuzat pe 21 aprilie pentru a minimiza consecințele lockdown-ului orașului.

„Înregistrez acest videoclip din izolare, în apartamentul meu. Universitatea noastră se află acum la a patra săptămână de predare online”, a spus el în videoclipul „Sunt foarte mândru de cât de pozitivă și de rezistentă a fost comunitatea noastră în timpul acestui nou val de infectări din Shanghai.”

Remarcile lui Lehman au contrazis brusc evaluarea sa îngrozitoare a situației într-o întâlnire zoom cu profesorii din 11 aprilie.

Partidul Comunist Chinez menține controlul total asupra presei interne, pe care le-a descris în mod tradițional drept „ochii, urechile, limba și gâtul partidului”, potrivit grupului Think Tank, Woodrow Wilson, stabilit în DC.

NYU a spus că cuvintele originale ale lui Lehman au fost deformate și că urmăreau să fie elimine videoclipul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News