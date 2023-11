TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Dacă sunteți curioși să aflați mai mult despre Herta Müller, un documentar nou-nouț oferă o nouă perspectivă asupra relației scriitoarei cu țara sa natală. Cel mai recent film al lui Cristi Puiu va avea și el premiera la Timișoara Vă vei putea întâlni cu Ioan Holender și Horațiu Mălăele, iar comoara muzicală păstrată peste ani grație lui Bartok Bela își găsește o nouă reinterpretare genială.



Sunt și party-uri și, dacă vă place muzica disco, aveți ocazia să dansați două seri la rând. Sunt multe de făcut - aruncați un ochi pe lista noastră și alegeți. Faceți experimente, nu trebuie să vă placă totul, dar măcar nu puteți să spuneți că nu ați încercat. Și e și ăsta un câștig.

Hai la Taifas! Vino să descoperi filmul și cultura Balcanilor

5 - 12 noiembrie

Cinema Victoria & alte locuri din Timișoara

Timișoara este gazda primei ediții a unui eveniment care ne va ajuta să înțelegem mai bine cine suntem, de unde venim, ce ne unește și ce ne desparte de vecini. Festivalul de Film și Cultură Balcanică – Taifas programează, la Cinema Victoria, cele mai recente producții balcanice.



Sunt 14 filme realizate în anii 2022 și 2023 în această parte a lumii. Cele mai multe sunt proiectate în premieră în România. Printre acestea, propunerile Croației și Albaniei pentru Premiile Oscar – Safe Place (r. Juraj Lerotic) și A Cup of Coffee and New Shoes On (r. Gentian Koçi), filmul din competiția Sarajevo Film Festival – Balada (r. Aida Begic), cel mai bun film de debut la Pula Film Festival – Carbide (r. Josip Žuvan), cel mai bun film din competiția London Sci-Fi Film Festival – Once Upon a Time in the Future: 2121 (r. Serpil Altın) sau animația White Plastic Sky (r. Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó) – nominalizată la European Film Awards pentru cea mai bună animație a anului.



Dar Taifas nu înseanmă doar filme. Va avea loc un Disko Party Balkanic cu Ligia Keșișian, dar și o discuție pe tema „How to talk about memory and trauma through film”, care urmărește potențialul cinematografiei în abordarea traumei și a memoriei. În cadrul festivalului va avea loc și un simpozion de educație prin film. Festivalul Taifas este rezultatul colaborării dintre Asociația Culturală Contrasens și Bad Unicorn.





Studenți la Teatru din cinci țări vin la Timișoara

10 - 16 noiembrie

Mai multe spații din Timișoara

Șapte școli de teatru europene se interconectează, la jumătatea lunii noiembrie, la Timișoara. Network – Întâlnirea Școlilor de Teatru din Europa va reuni spectacole, dezbateri, ateliere, spectacole-lectură în licee din Timișoara, conferințe și un performance comun.



Obiectivul acestui eveniment este crearea unui dialog cultural autentic între comunitățile școlilor de teatru europene. La ediția din 2023 participă: Universitatea Privată de Muzică și Artă a Orașului Viena, Austria; Facultatea de Muzică și Teatru din Hanovra; Academia de Artele Spectacolului Baden-Württemberg din Ludwigsburg; Facultatea de Teatru a Universității Metropolitan din Manchester; Conservatorul Regal al Scoției din Glasgow; Academia Națională de Artă Dramatică „Aleksander Zelwerowicz” din Varșovia; Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest, secția Artele Spectacolului – Actorie în limba germană, Timișoara, România.



Diana Katharina, profesor asociat la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest și membră a echipei artistice a proiectului, a vorbit cu colegii noștri despre spectacolele, atelierele și celelalte evenimente din „rețea”.

Bright Cityscapes, la final

Programul Bright Cityscapes a pornit cu o cercetare asupra structurii economice a Timișoarei, coordonată de sociologul Norbert Petrovici. Aceasta a stat la baza conținutului cultural propus de curatoarea Martina Muzi și organizat de Universitatea Politehnica Timișoara și Faber. După un an în care au avut loc evenimente precum expozițiile „Mirroring the Ecosystem”, „Semnalizatoare - Designul nu este un Panou de Bord ”, „Atlasul Distanțelor”, ateliere și programe de mediere, programul se întoarce, pentru închidere, în punctul zero. Adică, în fabrica Azur.



Evenimentul va avea ca invitați experți internaționali care vor împărtăși perspective diferite asupra factorilor și vectorilor care contribuie la evoluția unui oraș. Joseph Grima, directorul de creație al Academiei de Design Eindhoven și co-fondatorul studioului de cercetare de design Space Caviar, și Saskia van Stein, curatoare, moderatoare și educatoare independentă, directorul programului de masterat The Critical Inquiry Lab, în cadrul Academiei de Design Eindhoven, vor susține două conferințe. În cadrul evenimentului va fi lansată și publicația Bright Cityscapes.

HomeFest: scena din casa vecină

HomeFest ajunge, cu ediția a noua, la Timișoara. În perioada 9-12 noiembrie, câteva locuințe din cartierul Fabric se transformă în scenă. Intrarea e liberă, dar totuși trebuie să ai… bilet: un obiect care, pentru tine, simbolizează acasă.



Două performance-uri, un one-man show, un concert de pian la patru mâini, altul de muzică electronică și un atelier de joacă și improvizație. Toate se întâmplă timp de patru zile, în casele unor timișoreni din cartierul Fabric, unde ușile se deschid și așteaptă musafirii-spectatori.

Biblioteca Polirom – 25 de ani, cu Donatella Di Pietrantonio

8 noiembrie, ora 18

Librăria La Două Bufnițe, str. Matei Corvin

Biblioteca Polirom – 25 de ani, cu Donatella Di Pietrantonio la Timișoara, pornind de la romanele „Cea care se întoarce” (2020) și „Borgo Sud” (2022), în traducerea Mihaelei Găneț. Colecția „Biblioteca Polirom” este unul dintre cele mai importante proiecte editoriale dedicate literaturii universale, cu peste 1.600 de titluri publicate, 21 de serii de autor, peste 6 milioane de exemplare vândute.



În căutarea Hertei Müller



9 noiembrie 2022, ora 17

Cinema Timiș, Piața Victoriei

Documentarul „În căutarea Hertei Müller” încearcă să umple golul lăsat de celebra scriitoare, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în 2009, care nu s-a mai întors în locurile natale după emigrarea forțată în Germania. Suferințele prin care a trecut în vremea comunismului au făcut-o rezervată față de țara natală. Filmul este o colaborare între realizatori de televiziune din România și Ungaria în proiectul Literatura salvată.



Despre culise și scenă, cu Ioan Holender

9 noiembrie, ora 18

Universitatea de Vest, bd. V. Pârvan 4

„Scena și culisele ieri și azi” este un eveniment special, organizat în cadrul Timișoara Ideas Fest, cu un invitat de marcă, nimeni altul decât Ioan Holender. Ioan Holender este muzician, impresar și director de operă, originar din România și, în același timp, cel mai longeviv director managerial al Wiener Staatsoper. Moderatorul serii va fi Sever Voinescu.

Songs of Love and Sorrow / Retracing Bartok

9 noiembrie, ora 19

Sala multifuncțională CJ Timiș, bd. Revoluției

La 5 ani de la reinterpretarea cântecelor culese de Bela Bartok în Banat și Transilvania, Mat Maneri și Lucian Ban îl readuc la Timișoara pe legendarul John Surman, una dintre figurile cheie ale jazz-ului european. Lor li se alătură Brad Jones. Cei patru muzicieni vor arunca o privire nouă asupra cântecelor populare, colindelor și cântecelor vocale colectate de Bartok.

ROVINHUD - Wine Show



10 noiembrie, ora 16

Timișoara Convention Center, str. Mărășești

Vinul este artă și, precum o pictură sau o simfonie, înțelegerea lui implică o abordare atentă și holistică. Indiferent dacă ești novice sau cunoscător, există întotdeauna ceva nou de descoperit și de apreciat în lumea vinului. ROVINHUD 2023 a pregătit peste 300 de vinuri românești și internaționale. Prrofitul este redirecționat pentru 1.500 de terapii ale copiilor cu dizabilități. Un proiect susținut și desfășurat de voluntari.



