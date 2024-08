Theo Rose a povestit cum s-a trezit brusc că nu mai poate cânta. "Și felul cum vorbesc e o problemă la mine. Risc mai mult decât oricând altcândva"

Theo Rose a povestit în cadrul unui podcast cum s-a trezit brusc într-o zi că nu mai poate cânta. Se pare că totul s-a întâmplat în timpul unui concert, după carea cântăreața spune că nu a mai putut vorbi. Ulterior aceasta și-a dat seama că trebuie să schimbe ceva la tehnica vocală deoarece ajunsese să își suprasolicite prea mult corzile vocale, lucru care îi afecta vocea.

"Am avut un concert, după care nu am mai putut să vorbesc. În public era o tipă despre care auzisem, specializată în domeniu, și i-am dat un mesaj și i-am zis: ”vreau să vin să vedem ce am” și ea zice: ”Știu ce ai: este disfonie triunghiulară. Corzile tale nu se apropie”. Asta pentru că suprasolicit, cântăm în niște condiții, noi suntem 9 pe scenă, eu trebuie să acopăr multe instrumente cu vocea.

Evident că tot timpul depun efort extra și mi-am dat seama că există o problemă. Eu nu ar trebui să mă confrunt cu așa ceva după ce cânt. Ar trebui să schimb ceva la tehnica vocală. Mi-am dat seama a nu știu câta oară că nu știu nimic și am luat-o de la capăt. Și acum schimb cu totul partea de interpretare, poziționare a sunetului, învăț din nou efecte vocale, pentru că eu le făceam, dar le făceam din instinct, nu știam... Acum le învăț", a dezvăluit Theo Rose în podcastul Lianei Stanciu.

Theo Rose: Am ajuns să vorbesc într-un registru care nu mi-e propriu neapărat și să-mi suprasolicit corzile vocale

"Și felul cum vorbesc e o problemă la mine, eu depun efort și când vorbesc. Toată copilăria și adolescența am vorbit foarte foarte sus, într-un registru înalt. Mă deranja și pe mine când ascultam. În momentul în care m-a deranjat suficient de tare am făcut schimbarea fără să mă gândesc la asta și am ajuns să vorbesc într-un registru care nu mi-e propriu neapărat și să-mi suprasolicit corzile vocale", a mai spus Theo Rose.

"Nu am apucat să stric foarte mult, nu am avut disfonie triunghiulară, într-adevăr, corzile mele nu se apropie suficient de bine în toate registrele în care cânt, nu se închid perfect, dar lucrez pe partea asta. Pe partea de interpretare ultimele dăți am studiat Beth Hart. Mă rog, ea are o tehnică extraordinară, ea ține în palme sunetul acela disfonic, ea îl controlează perfect și are și tipul acela de vibrato cu care cred că te naști, pe care nu cred că poți să îl reproduci. E ea și fata aceasta - Andia, pe care le-am auzit atât de aproape și care au genul acesta de vibrato extraordinar. Ultima piesă pe care am cântat-o a fost din Maleficent, mă duc în toate zonele pe care nu le-am explorat până acum și pe partea de creație la fel, am făcut niște rock în ultima vreme, niște combinații, niște fuziuni, mă caut în permanență. E minunat ce trăiesc, deși risc mai mult decât oricând altcândva în perioada asta" a explicat în cele din urmă cântăreața.

