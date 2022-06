Te gândești să-ți cumperi mașină electrică? Alin Crăciunescu (E-Distribuție): Ia în considerare acest lucru

Alin Crăciunescu, directorul E-Distribuție Regiunea Muntenia, a vorbit despre ce trebuie să facă cei care își achiziționează mașini electrice, iar puterea instalată în imobil nu este suficientă pentru a încărca automobilul:

„Sporul de putere ar putea fi solicitat în momentul în care, de exemplu, te gândești să-ți achiziționezi o mașină electrică. Știi din start că acea mașină electrică va trebui încărcată pentru plimbările zilnice, vei avea nevoie de o stație de încărcare ce poate pleca de la 5-6 kilowați și poate să ajungă până la 50 de kilowați, care este o putere destul de mare. Dacă te-ai gândit să faci o achiziție de genul ăsta, poți să iei în considerare sau să te gândești și la sporul de putere, deoarece legătura sau branșamentul pe care îl ai de la rețea până la tine a fost dimensionat pe o putere mai mică, tu vii cu această nevoie, automat că și legătura de la rețea trebuie gândit pentru noua putere.

De asemenea, dacă locuiești într-o zonă rurală și te gândești că ar trebui să mai faci și altceva în curte, să suedezi, să faci tâmplărie și ai nevoie de tot felul de echipamente care funcționează pe curent electric și au un consum de mare, în toate cazurile acestea, când suplimentezi consumatorii, electrocasnicele din casa ta, ar trebui să-ți pui acest semn de întrebare și să te gândești dacă puterea pe care o ai aprobată este suficientă pentru noul consum.

Am avut cazuri destul de multe unde, de la o casă bătrânească din zona periurbană a Bucureștiului, a devenit o casă modernă, nouă, cu niște electrocasnice destul de moderne. De la aragazul cu butelie la plita electrică, de la 2, 3-5 sisteme de aer condiționat pentru clădire, mașina de spălat vase, mașina de spălat rufe, degivrarea accesului în garaj, încărcarea mașinii electrice, sigur trebuie să-mi pun această întrebare și să am în vedere și solicitarea pentru sporul de putere. Oamenii se pot informa pe site-ul e-Distributie, com, la diversele secțiuni pe care le găsesc acolo“, a conchis, pentru DC News, Alin Crăciunescu, director E-Distribuție Regiunea Muntenia.

Alin Crăciunescu, directorul e-Distribuție regiunea Muntenia, a fost întrebat la ce trebuie să fie atenți utilizatorii atunci când achiziționează un imobil nou:

„La ce ar trebui să fim atenți dacă achiziționăm un imobil nou?“, a întrebat Dana Mihai, jurnalist DC Business.

„Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, tot procesul de racordare stă în mâinile acelui dezvoltator care se ocupă de respectivul ansamblu imobiliar și e datoria lui să asigure alimentarea cu energie electrică pentru fiecare apartament sau casă. Încă de la bun început, de când începe procesul de construcție, primește și o soluție tehnică, definitivă, pentru alimentarea tuturor imobilelor pe puterea pe care a gândit-o el că va fi consumată în fiecare imobil.

Noi dimensionăm rețeaua electrică pentru respectivul ansamblu în conformitate cu ceea ce a solicitat dezvoltatorul. Când faci achiziția trebuie să fi atent ca acel imobil să fie alimentat printr-un contor definitiv, pe care se vede sigla operatorului de distribuție, trebuie să fii atent să ai un contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor din piață în așa fel încât să fii sigur că toate lucrurile au fost finalizate și ești independent de dezvoltator sau de organizarea de șantier.

În piață este o practică, pentru că toată lumea dorește să vândă mai repede decât finalizarea lucrărilor și atunci multe imobile se vând cu alimentarea cu energie electrică provizorie din organizarea de șantier sau din curentul de șantier, care este dedicat construirii imobilului, blocului sau cartierului respectiv și nu ar trebui să alimenteze persoane care locuiesc zi de zi în blocul respectiv. Nu este gândit, nu este dimensionat pentru un consum zilnic normal. Ar trebui să ai un contor și un contract cu un anumit furnizor din piață (...)“, a conchis Alin Crăciunescu, director E-Distribuție Regiunea Muntenia (citește continuarea AICI).

