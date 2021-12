Țara pentru care Ion Țiriac ar lăsa România, dacă ar avea 30 de ani

Ion Țiriac a mărturisit că, dacă ar avea vârsta de 30 de ani, s-ar muta fără ezitare în China, țară aflată în continuă dezvoltare.

„I-aș îndemna să privească înapoi în timp. Pentru a studia istoria. Pentru a înțelege de unde vine toată lumea, unde sunt acum și încotro ar putea merge. Nu numai țările. Dar și oameni și companii. În zilele noastre, oamenii nu acordă suficientă importanță Chinei. (...) Dacă aș avea 30 de ani acum, m-aș muta în China”, a declarat Ion Țiriac, citat de Digi Sport.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câştigat ancheta organizată de site-ul WTA pentru cea mai frumoasă lovitură a anului în circuitul profesionist feminin. Halep a obţinut distincţia după ce a câştigat cu o minge trimisă în lung de linie care i-a adus punctul de 5-2 în setul al doilea al meciului cu Gabriela Ruse, din primul tur la Transylvania Open.

Simona Halep s-a impus cu 6-1, 6-2 şi s-a calificat în optimi. Oponenta sa din finală a fost taiwaneza Su-Wei Hsieh, cu o fază realizată în meciul cu Marta Kostiuk (Ucraina), din primul tur de la Abu Dhabi, la scorul de 2-5, 0-15.

Este pentru a doua oară când Simona Halep câştigă ancheta WTA Shot of the Year, în care s-a mai impus în 2018, cu o mine la fileu în meciul cu poloneza Agnieszka Radwanska, la turneul de la Miami, care i-a adus primul ghem din setul decisiv, după ce se impusese în primul act cu 6-3 şi îl cedase pe al doilea cu 2-6. La dublu, trofeul a revenit perechii Luisa Stefani (Brazilia)/Gabriela Dabrowski (Canada), cu o fază realizată în semifinala de la San Jose.

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep, care a împlinit, pe 27 septembrie, 30 de ani.

Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

