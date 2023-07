Țara în care nu se difuzează Oppenheimer. Dan Negru: Iorga avea dreptate: Sunt victorii care te coboară și înfrângeri care te ridică

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a vorbit despre Japonia, țara în care filmul Oppenheimer nu este încă difuzat în cinematografe.

„Am văzut orașul Hiroshima acum câteva săptămâni. Am văzut filmul 'Oppenheimer' acum câteva ore, despre inventatorul bombei atomice. Oppenheimer rulează acum in cinematografele din întreaga lume. Mai puțin in Japonia! Filmul despre viața celui care a inventat bomba care a ucis sute de mii de japonezi la Hiroshima și Nagasaki are premiera world-wide zilele astea. Mai puțin in Japonia.

Toho-Towa, cel mai mare distribuitor japonez de filme a declarat că nu a decis încă nimic despre lansarea filmului in Japonia in perioada asta. Peste câteva zile e 6 august, ziua bombardamentului atomic de la Hiroshima.

Dacă istoria e scrisă de învingători, am găsit in Hiroshima un învingător: la doar 700 de metri de epicentrul bombei e un copac care in mod miraculos a supraviețuit bombei atomice. Explozia a ucis tot in jur dar copacul a rămas in picioare! E și azi acolo, japonezii îl ocrotesc și îi aduc flori!

Pentru că Iorga avea dreptate : 'sunt victorii care te coboară și înfrângeri care te ridică'“, a scris Dan Negru pe Facebook.

