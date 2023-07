Barbie a întrecut Oppenheimer. 155 milioane de dolari în weekendul lansării, cele mai mari încasări ale unei regizoare din istorie

Aceste date, comunicate de companiile de specialitate Exhibitor Relations şi Comcost, le-ar putea permite cinematografelor din Statele Unite şi Canada să totalizeze cele mai bune încasări (circa 300 de milioane de dolari) într-un singur sfârşit de săptămână de la declanşarea pandemiei de COVID-19, care a dat o grea lovitură sălilor de proiecţii.

„Acest weekend demonstrează într-o manieră strălucită că pur şi simplu nu există ceva mai bun decât să vezi un film la cinema”, a declarat preşedintele Asociaţiei naţionale a proprietarilor de săli de cinema din Statele Unite (NATO), Michael O'Leary, menţionând un „weekend de-a dreptul istoric” pentru cinematografe, dezavantajate de concurenţa platformelor de streaming.

Cele două pelicule, extrem de diferite, erau aşteptate cu nerăbdare de spectatori: pe de o parte, 'Barbie' şi legiunile sale de fani îmbrăcaţi în roz la proiecţii, iar pe de altă parte, creaţia regizorului Christopher Nolan (cunoscut pentru 'Inception', 'Dunkerque', 'Interstellar'), care elaborează un portret sinuos al fizicianului american Robert Oppenheimer (1904-1967), creatorul bombei atomice, interpretat de actorul Cillian Murphy.

În contextul grevei actorilor şi a grevei scenariştilor de la Hollywood, lansarea concomitentă a celor două filme a dat naştere unui fenomen denumit 'Barbenheimer', care a cucerit reţelele de socializare.

Potrivit NATO, peste 200.000 de spectatori intenţionau să vizioneze ambele filme în acceaşi zi pe parcursul weekendului trecut. Promovată printr-o intensă campanie de marketing de producătorul de jucării Mattel şi de Warner Bros, comedia 'Barbie', în regia Gretei Gerwig, cunoscută pentru pelicula 'Lady Bird', a avut un debut mai bun decât 'Super Mario', peliculă inspirată de celebrul personaj din jocurile video (146 de milioane de dolari la începutul lui aprilie) şi decât 'Avatar': The Way of Water, în regia lui James Cameron (134 de milioane de dolari în decembrie 2022).

Într-o reinterpretare pop ironică, în care rozul şi sclipiciul sunt pretutindeni, Barbie, interpretată de Margot Robbie - Ryan Gosling joacă rolul lui Ken - trebuie să renunţe la pantofii ei cu toc şi să poarte sandale Birkenstock pentru a putea pleca din universul perfect Barbie Land şi a plonja în lumea reală.

Pentru David Gross, editorul newsletterului specializat 'FranchiseRE', această lansare este un 'record'.

„Niciun film comic, oricare ar fi acela, n-a depăşit pragul de 85,9 milioane de dolari într-un weekend de lansare de trei zile”, a scris el.

Potrivit site-urilor de specialitate, 'Barbie' reprezintă totodată cea mai bună lansare în cinematografele nord-americane pentru un film realizat de o femeie, devansând 'Wonder Woman', de Patty Jenkins (2017), şi 'Captain Marvel', realizat în colaborare de Anna Boden şi Ryan Fleck (2019).

Produs de Universal Pictures, 'Oppenheimer' marchează de asemenea o lansare foarte bună pentru un film cu durata de trei ore, după ce a obţinut încasări de 80,5 milioane de dolari.

„O lansare superbă”, potrivit lui David Gross, care spune că „'Barbie' şi 'Oppenheimer' sunt complementare” şi subliniază că „spectatorii vin la cinema când e vorba despre filme bune”.

'Sound of Freedom', un thriller controversat despre traficul de copii, o ocupat cea de-a treia poziţie în box-office-ul nord-american, cu încasări de 20,1 milioane de dolari, urmat de 'Mission: Impossible - Dead Reckoning' (19,5 milioane de dolari) şi 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' (6,7 milioane de dolari).

În ciuda progreselor înregistrate, cinematografele nord-americane nu au recuperat încă decalajul în raport cu perioada de dinaintea pandemiei în ceea ce priveşte vânzările de bilete: potrivit Comcost, în perioada 1 ianuarie - 23 iulie, încasările au fost de 5,3 miliarde de dolari în 2023, în comparaţie cu 4,6 miliarde de dolari în 2022 şi cu 6,6 miliarde de dolari în 2019, informează Agerpres.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. 'Insidious: The Red Door' (6,5 milioane de dolari)

7. 'Elemental' (5,8 milioane de dolari)

8. 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' (2,8 milioane de dolari)

9. 'Transformers: Rise of the Beasts' (1,1 milioane de dolari)

10. 'No Hard Feelings' (1 milion de dolari).

