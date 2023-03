Talibanii au interzis cultivarea macului. Temerile experților europeni

Piața de heroină din Europa ar putea suferi în curând un șoc de aprovizionare, iar experții se tem că decalajul ar putea fi umplut cu ceva mult mai rău.

Potențiala viitoare lipsă de mac ar putea determina infractorii să producă opioide sintetice, cum ar fi fentanilul, pentru a fi vândute dependenților disperați care nu au acces la consumul de heroină.

Acest lucru, la rândul său, prezintă un risc serios pentru sănătatea publică, deoarece opioidele sintetice tind să fie mult mai puternice decât heroina naturală – de 50 de ori mai puternice în cazul fentanilului. Asta înseamnă că riscul de supradozare va fi mai mare: fentanilul curmă zeci de mii de vieți în America în fiecare an.

Talibanii au interzis cultivarea macului în aprilie 2022

Recolta din 2022 a fost scutită de interdicție, ceea ce înseamnă că rezultatele vor începe să se vadă cu recolta din aprilie din acest an. Durează între un an și 18 luni pentru ca recolta să ajungă pe piața europeană sub formă de heroină, potrivit Politico.

”Dacă interdicția talibanilor va duce la o reducere dramatică a heroinei produse din macul de opiu, aceasta ar putea crea posibilitatea ca noi să vedem mai multe opioide sintetice”, a declarat Paul Griffiths, directorul științific al Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri.

”Pare ciudat să spunem asta, dar aproape în ceea ce privește substanțele sintetice, disponibilitatea ridicată a heroinei în acest moment este … probabil un factor de protecție”, a spus Griffiths.

Istoria îi susține temerile. Talibanii au interzis anterior opiumul în 2000, provocând un deficit de heroină în Europa. Nu după mult timp, fentanilul a apărut pentru prima dată pe continent.

”De la începutul anilor 2000 încoace, am avut o problemă cu fentanilul în Țările Baltice, în special în Estonia, unde a fost responsabil pentru niveluri destul de ridicate de decese legate de droguri și a fost o problemă pe termen lung de nesoluționat acolo”, a spus Griffiths.

