"Taci din gură! Câți copii ai crescut tu?". Amna, probleme cu părinții, după nașterea fiului ei: "Era o prăpastie între mine și ai mei. Simțeam că mor"

"Inițial, nu ne înțelegeam deloc. Era ca o ruptură, ca o prăpastie între mine și ai mei, cu toate că i-am avut tot timpul aproape. Inițial, am fost ca un arici, nu lăsam pe nimeni să pună mâna pe copil. Cred că am avut și o depresie post-natală, adică sigur. Ai mei aveau senzația că ei știu mai bine. "Taci din gură, câți copii ai crescut tu?". Înnebuneam, simțeam că mor”, a povestit Amna, la Fresh by Unica.

"Suntem o familie foarte haioasă"

"După care copilul a crescut și fiecare și-a intrat în rolul foarte bine stabilit. David știe că eu știu exact cum trebuie să se întâmple lucrurile, tata știe că eu știu mai bine decât el, mama zice: "Nu mă bag, lăsați-mă în pace că nu mai pot cu voi!" Suntem o familie foarte haioasă, în care am învățat să comunicăm și să ne respectăm pe ierarhii, dacă vrei. E foarte greu să-ți convingi părinții că ai devenit adult și că, la rândul tău, ești o mamă responsabilă și că e ok”, a mai spus artista.

"După un milion de teste în fața tatălui meu, cred că s-a convins că sunt ok"

"Eu cred că generația părinților noștri nu a primit iubire de acasă așa cum dăm noi acum copiilor noștri. Încă ceva foarte important. Noi de-abia acum vedem dacă facem bine ce facem cu copiii noștri, rezultatele se vor vedea mult mai încolo. Așa ne vine să facem cu copiii noștri acum, să vorbim deschis, să ne cerem iertare. Ca și cum ar fi mini-adulți. După ce am dat un milion de teste în fața tatălui meu, pentru că el este profesorul, cred că s-a convins că sunt ok”, a completat cântăreața.

Cine este Amna

Cristina Andreea Mușat, pe numele ei real, s-a născut în 24 martie 1984, în Slatina, dar a crescut în București. A studiat pianul și canto la Liceul George Coșbuc - specializare bilingvă și a absolvit Facultatea de Relații Internaționale. Din 2014, Amna este mămică de băiat - David Cristian.

Primul single al Amnei “Tell Me Why” s-a bucurat de un adevărat succes național și internațional, clasându-se în primele locuri din topuri, în țări precum Polonia, Spania, Argentina, Serbia, Grecia, Mexic, Chile, Ecuador și Albania.

Câteva dintre piesele sale: În oglindă (feat. Robert Toma), Viața e o aventură, Copilărie, La Capătul Lumii (feat. Robert Toma), Cireș de mai (Dima feat. Amna), Cum e dragostea (Bere Gratis feat. Amna), Delector de minciuni (Geørge feat. Amna).

