Susținerea partidelor pentru premierul desemnat Luca Niculescu. Victor Ponta: E un om onest, profesionist, dar va fi „devorat”

Victor Ponta, fost premier al României/ în fundal, premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Victor Ponta a comentat, pentru DCNews, desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier și a lansat un avertisment către liderii PSD, PNL și UDMR.

Întrebat cum apreciază desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, Victor Ponta a declarat, pentru DCNews: „Luca Niculescu este un om onest, profesionist și de bună-credință. Nu are însă experiență politică și, dacă nu este sprijinit, va fi 'devorat'”.

Va reuși Luca Niculescu să obțină majoritatea pentru învestirea Guvernului?

Partidele politice încă nu au precizat dacă vor susține Guvernul Niculescu, dar fostul premier al României consideră că Partidul Național Liberal, prin prelungirea crizei politice declanșate după căderea Guvernului Bolojan la 5 mai, „condamnă țara la suferință”.

„Actualii lideri ai PNL suferă de o orbire politică și niște frustrări personale care condamnă toată România la criză și suferință. Guvernul Bolojan a căzut la vot. La fel și Guvernul Mureșan. Încăpățânarea lor face rău tuturor”, a mai precizat Victor Ponta, în exclusivitate pentru DCNews.

Victor Ponta: PSD, PNL și UDMR trebuie să treacă peste acest blocaj

Victor Ponta a lansat și un avertisment pentru liderii PSD, PNL și UDMR, pe care îi îndeamnă să depășească blocajul politic actual. În caz contrar, spune el, România va trece prin cea mai mare criză de după Revoluție, iar electoratul va „sancționa și condamna” aceste formațiuni politice la urne.

„De la USR nu are nimeni nicio pretenție și nicio așteptare - ei vor bloca orice ca să stea cât mai mult pe scaunele de miniștri (cum a făcut Fritz la Timișoara)! Dacă însă liderii PSD, PNL și UDMR nu reușesc să treacă peste blocaj, vor băga România în cea mai mare criză de după 1989. Și, după alegeri, toate aceste trei partide vor fi sancționate și condamnate de electorat!”, a declarat Victor Ponta.

În ceea ce privește posibilitatea ca aleșii care fac parte din grupul parlamentar „Uniți pentru România” să susțină Guvernul Niculescu, Victor Ponta a spus că aceștia vor discuta, mai întâi, cu premierul desemnat, ca apoi fie luată „o decizie cât mai constructivă posibil”.