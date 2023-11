Surpriză la Turneul Campionilor. Novak Djokovic, învins de Jannik Sinner - Video

Impulsionat de public, jucătorul italian în vârstă de 22 de ani a produs senzaţie, reuşind să-l învingă pentru prima oară în cariera sa pe Djokovic (36 ani), deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (24), care a câştigat recent al 40-lea trofeu Masters 1.000, la turneul de Paris-Bercy.

Novak Djokovic venea după o victorie dificilă în faţa danezului Holger Rune, cu 7-6 (7/4), 6-7 (1/7), 6-3, în meciul său de debut la competiţia de la Torino. El este nevoit acum să-l învingă pe polonezul Hubert Hurkacz (locul 9 ATP), pentru a se califica în semifinale.

