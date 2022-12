Sunt sau nu bani pentru creșterea pensiilor peste 9,4%? Chirieac: Înțeleg că toată lumea țintește pensionarii pentru alegeri, dar...

"Au existat sau nu bani pentru majorarea pensiilor vârstnicilor noștri?". Aceasta a fost întrebarea Lilianei Ruse de la România TV pentru analistul politic Bogdan Chirieac.

Suta e sută, spune Chirieac

"Cu toată dragostea vă spun, nu cred că sunt bani. Când vine vorba despre 9,4% pentru pensii... suta este sută. Dacă iei mai mult de 9,4% pentru pensii, cât este stabilit prin PNRR, de unde tai? Este nevoie de mai mult și la sănătate sau mai ales la învățământ. Doamna ministru Ligia Deca a acceptat cel mai mic buget pentru educație de mulți ani, absolut inexplicabil.

La investiții e vai de ele, deci de unde iei bani? Suta e sută, vă spun! Eu înțeleg că toată lumea țintește pensionarii pentru peste doi ani, la alegeri, dar să fim totuși rezonabili. Nu sunt bani, domne’, că dacă erau bani n-am fi singura țară din Uniunea Europeană care a majorat taxele și impozitele în plină criză economică. Toată lumea a acordat facilități, Germania a plătit a 12-a factură la energie pentru toată lumea: și la public, și la privat. În România se majorează taxele și impozitele. Ideea că guvernul are bani și că nu vrea să-i dea este o naivitate”, a transmis analistul politic.

"Altfel este un vehicul electoral, o modalitate de a încerca să-ți faci campanie. Adică spui că vrem să dăm pensii mai mari, dar nu ne lasă răii de la Uniunea Europeană? Așa se înțelege, iar acest lucru nu este adevărat!”, a conchis Chirieac.

Ce spune premierul despre creșterea pensiilor cu mai mult de 9,4%

Reamintim că premierul Nicolae Ciucă a făcut declarații despre acest subiect în luna octombrie. „Am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii și am convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu un altul care să țină cont de studiul Băncii Mondiale și de un indicator de disciplină financiară. La întâlnirea avută cu doamna președintă von der Leyen, nu am intrat în detalii. Nu am avut nici timpul necesar, nici elementele pregătite pentru a discuta aceste detalii. Am discutat elementele de principiu și am spus, în argumentarea făcută, că am dat aceste exemple cu jalonul de la pensii, de la decarbonare, de la transport, să înțeleagă, de principiu, care este intenția, obținând acordul dumneaei ca, la nivelul comisiilor de specialitate, tehnic să fie stabilitate toate detaliile”, a zis la acel moment Nicolae Ciucă.

