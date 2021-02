SUA: Un copil a împușcat hoții care au intrat în casă și au rănit-o pe bunica lui

Sâmbătă, doi bărbați înarmați au intrat în casa Lindei Ellis, în vârstă de 73 de ani, din Goldboro, Carolina de Nord. Hoții, care aveau fețele acoperite, i-au cerut femeii toți bani din casă și au împușcat-o în picior.

Nepotul femeii, în vârstă de 12 ani, i-a împușcat pe hoți. Unul dintre ei a murit din cauza rănilor, scrie Daily Mail.

Departamentul de Poliție din Goldsboro a confirmat incidentul transmițând că „un minor de 12 ani, ocupant al reședinței, a împușcat suspecții cu o armă de foc, în legitimă apărate, determinându-i să fugă din zonă”.

Unchiul băiatului, Randolph Bunn, a povestit că „indivizii au spart ușa din spate și au intrat în casă. Eu am fost primul în calea lor. Sub amenințarea unei arme, m-au pus la pământ. Ellis, mama mea și bunica celui mic, era în bucătărie. Urlau că vor toți banii.

Au împușcat-o în picior. Atunci a apărut băiatul. Nu știu cum a pus mâna pe arma mea, dar a apărut la timp și a început să tragă. A împușcat unul dintre tâlhari și i-a pus pe fugă. Dacă nu era el, sigur ne-ar fi ucis”.

#NEW: A 12-year-old Goldsboro boy fired off shots at two masked robbers who broke in & shot his grandmother, Linda Ellis. One of those robbers died from their injuries.



At 6, we speak to the family about the frightening ordeal & give an update on “Miss Linda’s” condition. pic.twitter.com/q7yvwPXS9j