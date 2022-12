Știri care au marcat anul 2022. De la moartea Reginei Elisabeta, până la premiile Oscar și transplantul de inimă de porc la un om

Vestea care a marcat cel mai mult sfârșitul anului a fost, fără îndoială, războiul din Ucraina, care a șocat Europa și a provocat cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii. Dar au fost multe alte evenimente care au marcat anul 2022, potrivit Europa Today.

Războiul din Ucraina

După ce a trimis 200.000 de militari la graniță, susținând că este doar un exercițiu militar, Rusia a lansat pe 24 februarie ceea ce președintele Vladimir Putin a numit o „operațiune militară specială” pentru „denazificarea” Ucrainei. Invazia țării a părut inițial totală, cu scopul de a cuceri rapid capitala Kiev. În urma rezistenței puternice la nivel național, susținută de transporturi de arme din Occident, Rusia s-a concentrat atunci doar pe ocuparea și anexarea teritoriilor Zaporizhzhia, Herson, Donețk și Lugansk.

Adio Reginei Elisabeta

La 8 septembrie, Regina Elisabeta a II-a a murit, punând capăt unei domnii foarte lungi care a durat 70 de ani. Moartea sa a stârnit doliu în toată țara, dar și în restul lumii. Liderii lumii au călătorit la Londra pentru înmormântarea ei. La 6 februarie 1952, când regele George al VI-lea a murit, Elisabeta se afla în Kenya împreună cu soțul ei Filip, Ducele de Edinburgh. Din țara africană, apoi colonie britanică, s-a întors ca Regină chiar dacă încoronarea a avut loc oficial un an și jumătate mai târziu, pe 2 iunie 1953. Avea 27 de ani și era mama lui Charles și Anna.

Revolta femeilor din Iran

De luni de zile Iranul a fost traversat de proteste violente împotriva guvernului. Revoltele reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru teocrația guvernantă de la Revoluția Islamică din 1979. Manifestațiile au fost declanșate de moartea, pe 16 septembrie, a lui Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani, arestată de poliția morală pentru că a purtat necorespunzător basmaua. De atunci, în principal tinerii au ieșit în stradă strigând „femeie, viață, libertate” împotriva autorităților republicii islamice. În timpul demonstrațiilor, 506 persoane au fost ucise, inclusiv 69 de minori și 66 de membri ai forțelor de securitate. Sute de persoane arestate.

Primul transplant de inimă de porc la un bărbat

Pe 7 ianuarie, un bărbat a primit un transplant de inimă de la un porc modificat genetic la spitalul Universității din Maryland din Statele Unite. Deși pacientul, David Bennett, în vârstă de 57 de ani, a murit ulterior după două luni, operația marchează o descoperire în domeniul medical care ar putea deschide calea pentru transplanturi de acest tip care ar putea salva viețile a mii de oameni în viitor.

Djokovic a fost expulzat din Australia pentru că nu a fost vaccinat împotriva Covid

Jucătorul de tenis, Novak Djokovic, a fost nevoit să renunțe la participarea la Australian Open după ce a fost expulzat din țară, deoarece nu era vaccinat împotriva Covid 19. Campionul sârb, devenit un idol al no vax, sosise la Melbourne pe 5 ianuarie, unde a fost mai întâi reținut timp de aproximativ opt ore la sosire, doar pentru a i s-a refuzat intrarea în țară și viza anulată. După ce a fost trimis la Park Hotel, un hotel în care locuiesc refugiații politici și solicitanții de azil, a început o luptă juridică pentru a putea rămâne în țară și a participa la prestigiosul turneu, bătălie pe care a pierdut-o apoi și care s-a încheiat cu expulzarea sa pe 16 ianuarie.

Biden supraviețuiește alegerilor de la jumătatea mandatului

Democrații salvează Senatul chiar dacă republicanii câștigă majoritatea în Camere. Pentru partidul de guvernământ, însă, este o victorie. Adevăratul învins pare să fie Donald Trump, ai cărui candidați aproape toți au fost învinși la urne. Regatorul reales al Floridei, Ron De Santis, pare să devină viitorul lider al partidului lui Trump.

Premiile Oscar umbrite de palma lui Will Smith

Premiile Oscar de anul acesta au văzut triumful lui Dune, filmul regizat de canadianul Denis Villeneuve, care a câștigat 6 statuete. Dar această ediție a premiului de film va fi amintită pentru palma live a lui Will Smith dată comediantului Chris Rock. După ce acesta din urmă a făcut o glumă pe seama soției lui Smith, glumind că nu are păr, ceea ce este cauzat de faptul că femeia are alopecie, o boală autoimună, actorul a urcat pe scenă și l-a plesnit.

Qatargate copleșește instituțiile din Bruxelles

În Belgia, ancheta despre așa-numitul Qatargate a copleșit Parlamentul European de la Bruxelles. Patru persoane au fost arestate: fostul deputat Antonio Panzeri, fostul său asistent Francesco Giorgi, vicepreședintele (demis ulterior) al Parlamentului European, Eva Kaili, care este și partenerul lui Giorgi, și Niccolò Figa-Talamanca, secretarul general al ONG-ului. Nu există pace fără dreptate, fondată de Emma Bonino. Cei patru ar fi acuzați de „apartenere la o organizație criminală”, „spălare de bani” și „corupție”. Judecătorii emit ipoteza că presupusa organizație, al cărei creier ar fi Panzeri, a primit mită în schimbul influenței în favoarea Qatarului și Marocului în instituțiile UE.

