Ștefan Pop, Oana Pellea, Iulia Isaev și Ionuț Pascu la final de martie pe scena Operei Naționale București

Ultimele bilete mai pot fi achiziționate zilele acestea la reprezentațiile extraordinare cu Tosca de Puccini din 27 și 29 martie, ora 18:30, care o au în rolul titular pe Iulia Isaev solista Operei Naționale București care a strălucit nu de mult pe scena Metropolitan Opera din New York, în același rol. Alături de ea pe scenă se vor afla tenorul Ștefan Pop, cântărețul român de operă cu cea mai spectaculoasă ascensiune din ultimii ani și baritonul Ionuț Pascu, cu o consistentă carieră internațională, sub bagheta dirijorală a lui Daniel Jinga.

Tosca este inspirată de piesa de teatru omonimă a dramaturgului francez Victorien Sardou, adaptată operistic de libretiștii Luigi Illica și Giuseppe Giacosa și adecvată muzical de marele compozitor Giacomo Puccini. Impresionanta operă reliefează drama unei mari iubiri – cea dintre o divă a muzicii de operă (Floria Tosca) și un tânăr pictor talentat (Cavaradossi) –, care se consumă, în preajma anului 1800, pe fundalul unor complicate realități politice europene, în fascinantul spațiu cultural italian.

Tenorul Ștefan Pop (distribuit în rolul Mario Cavaradossi) a absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima, catedra de canto, din Cluj Napoca. După ce a câştigat majoritatea concursurilor naţionale de canto, în anul 2008, la vârsta de 21 de ani, a debutat în opera Elixirul dragostei de Gaetano Donizetti pe scena Operei Naţionale Române din Timişoara și în opera Căsătoria secretă de Domenico Cimarosa la Opera Maghiară din Cluj- Napoca. Debutul său internațional, spectaculos, a avut loc în luna decembrie a anului următor, în 2009, la vârsta de numai 22 de ani, în opera La Traviata de Giuseppe Verdi la Teatro dell’Opera din Roma, în celebra producţie regizată de Franco Zeffirelli. Curând, a urmat debutul la Opera Naţională Greacă, tot în opera La Traviata. La 23 de ani, în 2010, a câştigat două dintre cele mai importante concursuri internaţionale de canto la doar şapte zile diferenţă, pe două continente diferite: Operalia, găzduit de Teatro alla Scala din Milano, sub atenta îndrumare a maestrului Placido Domingo (unde a fost printre puţinii concurenţi din întreaga istorie a concursului care au câştigat două premii în aceeaşi seară, premiul I şi premiul publicului) și 6th International Music Competition din Seul (unde a câștigat premiul I).

Unul dintre cei mai talentați și admirați tenori români contemporani, Ștefan Pop, cunoscut mai ales pentru repertoriul de bel canto, a evoluat, de-a lungul carierei scenice, alături de câțiva dintre cei mai importanți cântăreți de operă ai lumii (Angela Gheorghiu, Patrizia Ciofi, Mariella Devia, Edita Gruberova, Elena Moşuc, Krassimira Stoyanova, Tatiana Lisnic, Placido Domingo, Leo Nucci, Jose Cura, Thomas Hampson, Erwin Schrott, sub bagheta lui Evelino Pidò, Andrea Battistoni, Daniele Gatti, Simone Young, Fabio Luisi, Antonio Pappano, Paolo Longo, Alain Antinoglu, Pablo Heras-Casado, Antonino Fogliani, Nello Santi, Luciano di Martino) și a fost ovaționat, pentru rolurile memorabil interpretate, pe scenele unora dintre cele mai prestigioase teatre lirice ale mapamondului (Royal Opera House, Wiener Staatsoper, Opernhaus Zürich, Opéra National de Paris, Opéra de Monte-Carlo, Opéra de Lausanne, Opéra Royal de Wallonie-Liège, Teatro Verdi Trieste, Teatro Massimo Palermo).

Recent, tenorul Ștefan Pop a deschis, în România, pe 9 ianuarie 2024, Centenarul Giacomo Puccini, la Opera Națională Iași, sub bagheta maestrului Daniel Jinga, cu rolul Rodolfo din La bohème, iar, în 27 și 29 martie 2024, va interpreta, pe scena Operei Naționale București, personajului Mario Cavaradossi din Tosca de Puccini.

Baritonul Ionuț Pascu (distribuit în rolul Scarpia) a absolvit secția canto a Facultății de Interpretare (în 2001) și mai apoi Facultatea de Compoziție și Dirijat Orchestră (în anul 2007), ambele în cadrul Universității de Muzică din București. Ulterior, Ionuț Pascu se specializează, timp de doi ani, în cadrul secției Dirijat de Orchestră a Conservatorului Giuseppe Verdi din Milano, urmând ca, mai apoi, să revină la București pentru studiile doctorale, finalizate cu succes în anul 2014. Pe parcursul celor douăzeci de ani de carieră solistică în plină ascensiune – cu sute de spectacole în peste 40 de roluri principale sau titulare pe cele mai importante scene din țară și străinătate –, repertoriul operistic a fost extins și în zona camerală sau vocal-simfonică, acoperind aproape toate stilurile muzicale, de la clasic la contemporan. Un exemplu este premiera australiană, din anul 2008, a monumentalei lucrări Cantata della Vita, dirijată chiar de compozitor, regretatul Gianluigi Gelmetti, susținută și imprimată pe CD, alaturi de Sydney Philharmonic, la Opera din Sydney. Din anul 2010 și până în prezent, baritonul Ionuț Pascu se află într-o foarte strânsă colaborare, printre altele, cu Opera din Tel Aviv, Teatro Giuseppe Verdi din Salerno sau Opéra Royal de Wallonie din Liège, unde a interpretat mai multe personaje principale foarte apreciate de critica de specialitate, sub bagheta unor dirijori precum David Stern, Daniel Oren, Frédéric Chaslin, Daniele Callegari, Daniel Cohen, Speranza Scappucci sau Giuliano Carella.

Baritonul Ionuț Pascu

Anul 2012 îl consacră pe baritonul Ionuț Pascu drept formator în cadrul proiectului StudiOpera, desfășurat și încheiat de Opera Națională București în colaborare cu Accademia Teatro alla Scala din Milano, în cadrul căruia s-a perfecționat sub îndrumarea unor somități internaționale ale genului liric, precum Renato Bruson sau Luciana Serra. În anul 2013, obține premiul David Ohanesian din partea Forumului Muzical Român pentru rolul titular din Oedipe de Enescu, iar în 2016 este nominalizat la titlul de Cel mai bun solist de operă pentru interpretarea celor patru roluri distincte de bariton din opera Povestirile lui Hoffmann, în cadrul Premiilor de Stat Golden Mask Awards din Moscova. Din septembrie 2019, baritonul Pascu este manager și dirijor al companiei de producție culturală Aida Events (Connecting Opera, Romanian Extraordinary Gala at Jerusalem Symphony). Pe 21 decembrie 2023 și 15 ianuarie 2024, Opera Națională București a prezentat publicului (avan)premiera operei Oedipe de George Enescu, în regia lui Stefano Poda, cu Ionuț Pascu în rolul titular. Au urmat încă două reprezentații ale titlului în luna februarie, în regim sold out.

Soprana Iulia Isaev (în rolul Floria Tosca) este una din vocile formate în România, care a dus peste tot în lume tradiția școlii românești de canto, fiind invitată să cânte pe cele mai importante scene lirice.

Imediat după absolvire a debutat la Opera Națională din București în rolurile Micaela (Carmen)-Bizet, Pamina (Flautul fermecat)- Mozart, Mimi (La Boheme)-Puccini, Nedda (Paiațe)-Leoncavallo și Cio-cio-san (M-ma Butterfly)-Puccini și în același timp și-a început cariera internațională, fiind invitată la Viena să interpreteze rolul Donnei Anna (Don Giovanni)- Mozart, într-un spectacol regizat de Franco Zeffirelli. Acest rol i-a adus nenumărate satisfacții profesionale și i-a prilejuit apariția în diferite montări, pe scene din Europa și Asia.

Soprana Iulia Isaev

Cariera sa internațională a continuat cu o serie de roluri interpretate cu determinare, profesionalism, dăruire și sensibilitate, fapt ce i-a adus contracte de colaborare în calitate de invitat cu Wiener Staatsoper, Bayeriche Staatsoper Munchen, Opera National de Paris Palais Garnier, Opera Bastille Paris, Theatre des Champs-Elysees Paris, Staatsoper Berlin, Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresda, Oper der Staat Koln, Das Opernhaus Zurich, Opera National du Rhin Strasbourg, Opera National Lorraine Nancy, Dutch National Opera Amsterdam, Hamburgiche Staatsoper, Das Sessiches Staatstheater Wiesbaden, Theatre Royal de la Monnaie Brusseles, The New National Theatre Tokyo, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Reggio di Torino, Teatro San Carlo din Lisabona, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Massimo di Palermo, Metropolitan Opera New York.

De-a lungul carierei a colaborat cu importanți regizori de renume internațional de teatru și operă, precum: Peter Brook (Don Giovanni), Franco Zeffirelli (Don Giovanni), Hugo de Ana (Faust), Herbert Vernike (Falstaff), Graham Vick (Falstaff), Achim Freyer (Don Giovanni, producție preluată și transmisă în direct de Canalul TV Arte), Robert Wilson (M-ma Butterfly), Luigi Proietti (Don Giovanni), Richard Eyre (Manon Lescaut), etc. și dirijori renumiți precum: Michell Plasson, Rafael Fruhberg de Burgos, Daniel Harding, Evelino Pido, Ascher Fish, Adam Fisher, Franz Welser-Most, Carlo Rizzi, Gianluigi Gelmetti, Renee Iacobs, Gabrielle Ferro, Kery Lynn Wilson, Cristian Mandeal, Ion Marin, Sergiu Comissiona, Mstislav Rostropovich, Daniel Oren, Fabio Luisi, James Levine, Marco Armiliato etc.

A susținut concerte alături de Angela Gheorghiu și Placido Domingo la Sala Palatului din București, la Gran Teatre del Liceu din Barcelona, la Bunkamura Hall Tokyo, Nagasaki, la Opera din Seul și apoi, din nou alături de Angela Gheorghiu la Opera National de Paris, Palais Garnier.

În 2019 soprana Iulia Iasev a evoluat la sfârșitul lumii martie în rolul Floriei Tosca de pe scena Metropolitan Opera.

În 28 martie, de la ora 18:30, vă propunem o producție originală Callas – Oana Pellea de Terrence McNally, un spectacol la intersecția dintre teatru și operă, ce explorează multiplele fațete ale personalității sopranei Maria Callas. Piesa lui Terrence McNally urmărește un masterclass susținut de divă la Juilliard School of Music din New York, în ultimii ani din viață. Traducerea, adaptarea și regia poartă semnătura lui Laurențiu Rusescu, iar direcția muzicală îi aparține dirijorului Daniel Jinga.

Formatul cursului devine pretextul unei descoperiri surprinzătoare. În timp ce le oferă indicații tehnice tinerilor aspiranți la o carieră în belcanto, Maria Callas se destăinuie și se autoanalizează. O face cu sinceritate dureroasă, explorând relația ambiguă cu celebritatea, cu așteptările nesfârșite ale publicului, cu compromisurile pe care le-a făcut de-a lungul carierei fulminante.

Maria Callas

Fiecare student îi prilejuiește altă introspectie. Prin ochii naivei Sophie, Maria Callas își retrăiește propriile îndoieli și temeri din tinerețe. Sharon – cea ambițioasă – o determină să-și reevalueze standardele imposibile de perfecțiune. Iar tenorul Tony îi readuce aminte cum a iubit muzica mai presus de orice, înainte ca faima să devină o povară.

Interpretarea Oanei Pellea – de o remarcabilă complexitate dramatică și psihologică – surprinde toate nuanțele personalității Mariei Callas: riguroasă și exigentă în exprimarea artistică, dar și romantică, vulnerabilă și profund umană. Actrița româncă reușește performanța de a o interpreta pe diva elenă fără a o imita, de a-i readuce pe scenă aura legendară printr-o creație originală.

Publicul devine martorul unei autopsii emoționale, care disecă relația dintre artă și artist. O radiografie a succesului devenit captivitate, a perfecțiunii devenite obsesie. Prin confesiunile Mariei Callas, piesa chestionează cât de înaltă poate fi ascensiunea unui talentat interpret în numele artei muzicale. Și dacă prețul celebrității nu este cumva prea mare.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News