Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a spus că PSD are niște cifre de parcă ar fi în opoziție, iar USR, de parcă ar fi la guvernare. Ștefan Pălărie a comentat acest subiect la DC News și DC News TV, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu - „Ce se întâmplă?”

„Pe scurt, cred că 2022 a fost un an greu pentru USR. A trecut printr-o demisie a președintelui de partid și printr-o formă de rupere. Asta a dus la un moment de oboseală. Legat de PSD, nu ne mai ascundem: are un electorat stabil. Vom vedea dacă procentele din sondaje se și transpun la vot. PSD are și mulți primari”, a zis Ștefan Pălărie.

„Cu alte cuvinte, PSD este un partid solid”, a continuat Răzvan Dumitrescu.

„Da, dar ați văzut că PSD este și la putere, și în opoziție, în același timp, comunicând în funcție de cum este mai bine seara sau dimineața. În orice caz, cred că sunt mulți români nemulțumiți de cum merge țara noastră astăzi. Mulți vor să plece din România. Sunt abătuți, suferă de pe urma scumpirilor, au o viață mai grea și mai stresantă. Am scăpat de pandemie și am ajuns în scenariul războiului și al cutremurului”, a mai zis parlamentarul USR la DC News și DC News TV.

Un sociolog spune că Laura Codruța Kovesi nu are șanse la prezidențialele din 2024.

A spus-o Alfred Bulai la DC News și DC News TV, în cadrul emisiunii „Nod în papură”.

„Laura Codruța Kovesi n-are șanse la alegerile prezidențiale. Ea este „gata”, a ieșit, este pensionară. A avut vârful de formă cândva. Atunci când, indiscutabil, își făcea imagine foarte bună. Avea gesturi de politician. De exemplu, văzuse jurnaliștii că stau în ploaie la DNA, le-a făcut acolo un acoperiș, le-a dat cafele etc. A știut să iasă și să-și facă imagine. Dar în momentul în care unii au decis că DNA a sărit calul prea mult, brusc nu i-a mai mers așa bine. Au apărut problemele, chiar și Klaus Iohannis i-a zis că îi mulțumește mult și apoi a urmat revocarea din funcție”, a zis Alfred Bulai.

„Laura Codruța Kovesi a ieșit din conștiința colectivă pentru că DNA s-a murdărit rău după episoadele cu procurorul „Portocală” și așa mai departe. În plus, DNA merge și fără arestările acelea spectaculoase. Și acum sunt arestări, dar nu cu spectacol. Ce vreau să zic este că acum este mai civilizat totul. Și a uitat-o lumea”, a mai zis sociologul la emisiunea „Nod în papură”.

„Dacă vrei să candidezi la prezidențiale, trebuie să ai un partid în spate, un partid care, la rândul lui, să aibă cât de cât structuri”, a mai spus Alfred Bulai.

Sociologul crede că singurul partid din partea căruia ar putea fi candidată ar fi acolo unde este teren viran, adică la USR. Dar și aici este o problemă pentru Kovesi: ar fi cam greu să accepte Cătălin Drulă că nu este el cel mai potrivit pentru prezidențiale, este de părere Alfred Bulai.

