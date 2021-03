Statul american New York va adopta un proiect care legalizează consumul de marijuana în scop recreativ / Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Parlamentarii statului american New York au adoptat marţi un proiect de lege care legalizează consumul de marijuana în scop recreativ, iar guvernatorul statului, Andrew Cuomo, a declarat că o va semna, informează miercuri AFP.

Cu acest proiect de lege susţinut de cele două camerele ale statului, unde Partidul Democrat din care face parte Cuomo deţine o puternică majoritate, New Yorkul se va alătura altor 14 state americane şi districtului Columbia unde este autorizată utilizarea canabisului.



"Prea multă vreme interdicţia canabisului a ţintit într-un mod disproporţionat comunităţile de culoare, prin aplicarea unor pedepse aspre cu închisoarea", a declarat guvernatorul statului New York într-un comunicat. "Această legislaţie istorică face dreptate comunităţilor mult timp marginalizate, susţine o nouă industrie ce va face să crească economia şi stabileşte garanţii substanţiale pentru public", a continuat Cuomo.



Legea le va permite adulţilor de 21 de ani şi peste să cumpere canabis şi să cultive acasă plante pentru consum personal. Totodată, ea va redirecţiona fonduri spre educaţie şi tratarea toxicomaniei. Statul New York va şterge automat dosarele persoanelor care au fost deja condamnate pentru delicte legate de marijuana, care nu vor mai fi considerate ca atare.

Se va utiliza și în scopuri medicale





De asemenea, legea va suprima sancţiunile pentru posesie a trei uncii de droguri (85 de grame), noua limită de posesie personală, iar programul existent de distribuţie a marijuanei în scopuri medicale urmând să fie extins.



Biroul de presă al lui Cuomo a declarat că această schimbare ar putea aduce 350 de milioane de dolari suplimentari la veniturile fiscale anuale şi ar putea crea zeci de mii de locuri de muncă. Statul prevede să taxeze vânzările de marijuana cu 9%.



Această decizie intervine în condiţiile în care Andrew Cuomo face obiectul unei anchete pentru hărţuire sexuală şi intimidare, iar administraţia sa este acuzată că a orchestrat ascunderea deceselor legate de COVID-19 în căminele de bătrâni, precizează Agerpres.