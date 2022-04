SRI, mesaj pacifist de Paști / FOTO în articol

Într-o postare pe pagina de Facebook a instituției, Serviciul Român de Informații a transmis un mesaj pacifist.

Un porumbel al păcii, cu o ramură de măslin în cioc, a fost postat de cei de la SRI, alături de mesajul: „Sărbători cu o singură dorință“. Mesajul face o trimitere cât se poate de clară la conflictul din Ucraina și la dorința de pace pe care România o are.

Patriarhul Daniel: Să ne ajute Dumnezeu să fie pace în toată lumea şi să înceteze războiul din ţara vecină, din Ucraina

În predica din noaptea de Înviere, Patriarhul Daniel s-a rugat pentru pace în Ucraina.

Prin Înviere, Mântuitorul Iisus Hristos a biruit Iadul, aducând iubire şi lumină, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în cuvântul de învăţătură rostit la Slujba Învierii de la Catedrala Patriarhală.

"Mântuitorul Iisus Hristos, prin Învierea Sa din morţi, nu doar a biruit moartea, ci a biruit şi Iadul ca existenţă însingurată şi izolată şi cu strălucirea sufletului său îndumnezeit a adus iubire în locul însingurării şi lumină în locul întunericului", a spus PF Daniel, la slujba oficiată împreună cu episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieşteanul şi Ieronim Sinaitul.



Întâistătătorul BOR a arătat că slujba din noaptea de Paşti este "o icoană a învierii de la sfârşitul veacurilor".

"Şi aceasta înseamnă o icoană a întregii umanităţi care va învia, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: 'Precum toţi oamenii mor în Adam, tot aşa vor învia toţi în Hristos'. Toţi oamenii din lume, care au trăit de-a lungul veacurilor, vor învia din morţi, apoi va urma judecata tuturor oamenilor, din toate neamurile, din toate generaţiile. Şi în această Judecată de Apoi se va evalua libertatea fiecărui om şi a fiecărui popor în timpul istoriei. Ce a făcut fiecare cu libertatea sa, cum a trăit, cum a răspuns iubirii lui Dumnezeu şi cât de mult a iubit fiecare pe semenii săi. Criteriul ultim al Judecăţii din Urmă este iubirea smerită şi milostivă faţă de semenii noştri", a explicat Patriarhul, citat de Agerpres.

El a spus că aceia care au refuzat iubirea lui Dumnezeu şi nu au arătat iubire milostivă, ajutătoare, darnică faţă de semeni vor rămâne "pururea trişti".

"Nu pentru că sunt pedepsiţi, ci pentru că în mod liber au hotărât să fie egoişti şi indiferenţi. De aceea, un gânditor creştin a spus că Raiul sau Iadul încep din sufletul sau inima omului încă din timpul vieţii pământeşti. Dacă am avut iubire smerită şi milostivă în suflet, ne pregătim pentru a intra în Rai. (...) Dacă am avut răutate, egoism şi am trăit în autosuficienţă şi izolare, atunci am început să ne construim în suflet arvuna Iadului, pentru că Iadul este însingurare, izolare, întuneric, lipsă de sens", a spus înaltul ierarh ortodox (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News