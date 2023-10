"Am 40 de ani, sunt originar din Murcia și sunt o figură aparte pentru că de-a lungul vieții mele am îmbinat două activități care ar putea părea incompatibile, dar greu de pus împreună. Am studiat la seminarul militar și apoi am făcut studii de teologie. Primul contact pe care l-am avut cu lumea românească a fost prin intermediul cele care mi-a devenit soție. Avem împreună o fetiță de 6 ani. Pornind de la această uniune sufletească și matrimonială, am valorificat pasiunea pentru lectură. Am transferat această pasiune și în lumea românească. Fetița mea este îndrăgostită de România, este mai apropiată de cultura română. Am considerat normal ca fetița noastră să trăiască într-o lume în care două culturi cooperează. ” a povestit președintele Casei Române de Cultură Getafe.

Numele de „Casă” are o semnificație aparte

„Motivația mea intrinsecă a fost cea de acasă, familia, soția și fiica. Totul a pornit de la niște observații la nivel personal, de fiecare dată când aveam posibilitatea să ies și să petrec câteva clipe de liniște la un restaurant să vadă și să audă persoane care vorbesc limba română, tradiții românești, remarca o schimbare pozitivă în ceea ce însemna comportamentul, atitudinea și mi-a fost foarte clar că același fenomen pe care îl trăiește soția mea îl trăiesc și ceilalți români. Sunt un susținător al proiectului dublei cetățenii. Așa a apărut și proiectul Casei Române de Cultură. Nimic nu ne mobilizează mai mult decât trăirile personale. Mi-am dorit încă de la început ca acest proiect să fie un exemplu. Numele în sine „casă” are o semnificație aparte, ca oamenii să se simtă ca acasă.” a destăinuit Juan Jose Garcia pentru DC Media Group.

VIDEO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News