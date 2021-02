Sorin Lavric, explicații după ce Șoșoacă l-a acuzat că "a ridicat palma la ea": Asta este DRAMA ei

Sursa foto: Facebook Sorin Lavric

"Cum puteţi să credeţi că eu pot să ridic mâna asupra unei femei și, mai cu seamă, asupra Dianei Șoșoacă? Este scorneala dânsei. În niciun caz nu puteam în plen pentru că eram sub ochii senatorilor, stăteam în dreapta doamnei preşedinte Anca Dragu, şi oricum şi nu aveam cum să ridic mâna asupra doamnei Șoșoacă. Apoi, altercaţia avută cu ea s-a petrecut în biroul lui Claudiu Târziu. Am fost toţi trei acolo. Claudiu Târziu poate depune mărturie că nu am avut nicio intenţie să ridic mâna. Astea sunt fantasmagoriile doamnei Șoșoacă, al cărei temperament coleric, belicos şi dornic de conflict ştie să născocească asemenea scenarii.

"Asta este drama ei"

A fost o discuţie aprinsă. După scandalul iscat de această doamnă în plenul Senatului, când a început să urle la toţi pereţii, făcându-i criminali şi infractori pe preşedinta Senatului şi pe secretarul general al Senatului, domnul Ciprian Bucur, fireşte că eram într-o stare de spirit groaznică pentru că femeia asta ne pune într-o lumină atât de proastă încât nu mai putem să ne exercităm exerciţiul parlamentar în Senat. În clipa în care intră în Senat, o sămânţă de discordie creşte. Emană energie negativă. Asta este drama ei. Intoxică orice atmosferă, în orice anturaj, în orice colectiv.

"I-am spus că este insuportabilă"

I-am spus că este insuportabilă, că ne face de râs, că nu te poţi purta aşa în Senat şi că atitudinea ei este de mahalagioaică. (...) Cu ea nu poţi să stai relaxat la o cafea, nu poţi să faci echipă cu ea. (...) Nu este o fire în înţelesul normal al cuvântului, are ceva coleric, paranoid. Ea trebuie mereu să domine. Cine încearcă să i se împotrivească trebuie înlăturat. (...) Psihologic, această femeie este imposibilă. Ruptura noastră ține de morală, de acest tact pe care ea nu îl are deloc", a declarat Sorin Lavric la Antena 3.

