Sorin Cîmpeanu, anunț important pentru elevi. Până când rămân deschise școlile

Şcolile din România vor rămâne deschise cel puţin până pe 1 aprilie şi se vor vor închide doar dacă localitatea intră în carantină, susține ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

”Ministerul Educaţiei va rămâne consecvent principiului potrivit căruia şcolile trebuie să se închidă ultimele, doar dacă e nevoie. Am semnat ordin de ministru prin care şcolile se închid când localităţile intră în carantină. Am fi într-o situaţie absurdă dacă am avea terase, mall-uri şi alte localuri deschise şi am închide şcolile. Da, dacă localitatea intră în carantină în interesul educaţie şi a profesorilor, şi a stării de sănătate generală, trebuie închise şcolile doar dacă localitatea intră în carantină”, a spus Sorin Cîmpeanu în cadrul unei conferinţe de presă.

Ce se întâmplă cu examenul de bacalaureat



Mai mult, examenul de bacalaureat va rămâne pe aceleaşi date care au fost deja stabilite, iar Evaluarea Naţională se va muta după examenul de bacalaureat, a adăugat ministrul.

”Pot să vă spun că nu vor fi perturbate simulările examenelor care se încheie pe data de 31 martie, deci şcolile vor rămâne deschise cel puţin până la data de 1 aprilie. De asemenea pot să vă spun că examenul de bacalaureat va rămâne pe aceleaşi date care au fost deja stabilite, comunicate şi sunt cunoscute. Evaluarea naţională se va muta după examenul de bacalaureat. Atâta vreme cât nu modificăm numărul de săptămâni de şcoală, cât am adaptat programa de examen şi elevii se pregătesc în acest fel, nu cred că sunt motive de modificare în plus a acestei tematici de examen”, explică Sorin Cîmpeanu.