Somnul de prânz al copiilor este esențial. Avertismentul specialiștilor: ce efecte are asupra creierului

Părinții sunt îndemnați să-și lase copiii să doarmă mai ales la prânz după ce cercetările sugerează că somnul este vital pentru dezvoltarea creierului și a memoriei. Unii copii mici nu mai dorm în timpul zilei încă de la vârsta de doi ani, în timp ce alți copii de până la cinci ani încă își doresc câteva ore de liniște la prânz. Cercetătorii americani au descoperit că totul ține de hipocamp, partea a creierului care are un rol major în învățare și memorie.

Anterior studiului a fost dezvăluită o diferență în dezvoltarea hipocampului pentru copiii care dorm și cei care nu o mai fac.

Somnul, garanția unei bune memorii la copii

„Când copiii mici dorm, consolidează amintirile emoționale și declarative, acesta este un moment atât de important pentru învățare”, a spus Profesorul Rebecca Spencer, de la Universitatea din Massachusetts Amherst, pentru The Mirror.

Cercetătorii au spus că atunci când copiii mici au un hipocamp imatur, acesta atinge o limită de amintiri care pot fi stocate fără ca acestea să fie uitate, declanșând nevoia de somn. Somnul permite apoi amintirilor să se deplaseze în cortexul creierului, eliberând spațiu pentru stocarea mai multor informații în hipocamp.

Maturizarea hipocampului poate rări în timp episoadele de somn

„Când hipocampul este ineficient, este ca și cum ai avea o găleată mică. Găleata se va umple mai repede și se va revărsa, iar unele amintiri se vor revărsa și vor fi uitate. Așa credem că se întâmplă cu copiii care încă mai dorm. Hipocampul lor este mai puțin matur și trebuie să golească acea găleată mai des”, a mai spus Spencer.

Când hipocampul este mai dezvoltat, copiii pot rări episoadele de somn, deoarece hipocampul lor s-a maturizat până la un punct în care „găleata” lor nu se va revărsa. Forțarea copiilor să nu mai doarmă „ar putea duce la o învățare și o memorie suboptimă”, a adăugat aceasta. Descoperirile sunt publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Metoda Militarului: Cum să adormi mai repede când te simți stresat

Grijile, munca în exces și stresul emoțional ne pot afecta calitatea somnului - adică fie nu putem să adormim rapid, fie ne trezim noaptea sau ne este greu să dormim cele opt ore de somn recomandate. Stresul eliberează un hormon numit cortizol, care afecteză ciclul de somn, iar a doua zi ne simțim lipsiți de energie. Așadar, cum putem întrerupe acest ciclu? Iată câteva tehnici ce te vor ajuta să adormi mai repede!

O pătură grea îţi va da un sentiment de confort

O pătură grea te-ar putea ajuta să adormi mai repede și să te odihnești corespunzător, deoarece te relaxează. Care este explicația? Psihologul Hope Bastine spune: „Există dovezi că învelitul cu o pătură grea poate reduce nivelul de stres și anxietatea. Această pătură oferă aceeași senzație pe care o experimentăm când suntem îmbrățișați și mângâiați. Combate stresul și te ajută să te relaxezi‟.

Poveşti de seară, ca-n copilărie

Poveștile ascultate înainte de somn te ajută să îți muți gândurile negative acumulate în perioada zilei și să te relaxezi. La fel se întâmplă și în cazul în care vei asculta sunete care care imită diverse sunete din natură, așa cum sunt păsările care ciripesc, ploaia sau valurile mării. Citește mai multe AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News