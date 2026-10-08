Șoferul care a ucis doi turiști în centrul Brașovului, trimis în judecată. Bărbatul nu avea voie să conducă

Accident în centrul orașului Brașov. foto Poliția Brașov/ Facebook

Șoferul care a provocat, în luna august, accidentul din centrul Brașovului în care doi turiști și-au pierdut viața a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Șoferul din Brașov care a ucis doi turiști în luna august, după ce a pierdut controlul volanului într-un sens giratoriu, a fost trimis în judecată pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

„Cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Brașov - Biroul Poliției Rutiere, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a finalizat urmărirea penală în cauza privind accidentul de circulație produs în seara zilei de 11 august 2026 pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov și a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Bărbatul, care nu avea voie să conducă, a ucis un cetățean german și un tânăr din Neamț

„Prin rechizitoriu s-a reținut că inculpatul R.C.F. ar fi condus autoturismul pe strada Lungă și apoi pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov, unde ar fi pierdut controlul asupra autoturismului, ar fi pătruns pe trotuar și ar fi accidentat trei pietoni. Două dintre victime, un cetățean român și un cetățean german, au decedat, iar cea de-a treia, cetățean german, a suferit leziuni traumatice care i-au pus viața în pericol și au necesitat 60-65 de zile de îngrijiri medicale”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, inculpatul ar fi cunoscut, de mai mulți ani, că suferă de o afecțiune medicală incompatibilă cu conducerea autovehiculelor și că nu ar fi adus-o la cunoștința medicului de familie și nu ar fi declarat această afecțiune la preschimbarea permisului de conducere, în anul 2020. Șoferul ar suferi de epilepsie.

„Prin raportul de expertiză medico-legală întocmit în cauză s-a concluzionat că inculpatul nu este apt să conducă

autovehicule pe drumurile publice”, se arată în comunicatul citat.

De asemenea, procurorul a reținut că inculpatul ar fi încălcat și regulile de circulație rutieră, conducând autoturismul cu o viteză de 39,27 km/h, superioară limitei legale de 30 km/h aplicabile pe acel sector de drum.

Daune morale solicitate de victima supraviețuitoare și de membrii familiilor persoanelor decedate

Bărbatul rănit și mai mulți membri ai familiilor victimelor decedate solicită daune morale cuprinse între 100.000 de euro și 2.500.000 de lei, precum și daune materiale, respectiv plata serviciilor medicale acordate victimei care a supraviețuit.

„În cauză s-au constituit părți civile persoana vătămată supraviețuitoare și mai mulți membri ai familiilor victimelor decedate cu daune morale cuprinse între 100.000 Euro și 2.500.000 lei și daune materiale, precum și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru contravaloarea serviciilor medicale acordate persoanei vătămate supraviețuitoare. Respectiv, a fost introdusă societatea de asigurare ca persoană responsabilă civilmente”, precizează comunicatul.

Inculpatul se află sub control judiciar din 14 august.

„Cauza a fost trimisă spre judecare Judecătoriei Brașov. trimiterea în judecată nu poate, în niciun fel, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, conchide Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.