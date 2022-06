„Protecția solară este imperios necesară, fie că este o protecție minerală, fie că este o protecție sintetică. Deci protecția solară trebuie folosită, pentru că soarele este, probabil, cel mai mare inamic al tenului”, a spus Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, Farmacist Formulator, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie.

„Antioxidanții luptă cu soarele, luptă cu ultravioletele, luptă cu poluarea. Vă dau două exemple de antioxidanți pe care i-aș folosi întotdeauna: vitamina C, care este etalonul, și acidul ferulic, care are origine naturală. Este important ca vitamina C pe care o folosim să fie foarte stabilă”, a subliniat Ioana Marinescu.

Cu privire la acidul ferulic, a mai zis că este un antioxidant incredibil de puternic. „O lună de acid ferulic îți schimbă pielea efectiv și îl recomand”, a spus Ioana Marinescu la „Pastila de frumusețe”, emisiune difuzată la DCNews și Spectacola.

„Rutina antirid cred că, undeva după vârsta de 40 de ani, trebuie să fie deja implementată în viața de zi cu zi așa cum ne spălăm pe dinți. Avem rutina de îngrijire de dimineață și rutina de seară. În tinerețe e ok măcar să cureți tenul. Îmbătrânirea celulară, îmbătrânirea cutanată aduce niște responsabilități în plus, pe care trebuie să le introducem în conduita noastră.

Unul dintre factorii cei mai agresivi și care maturizează tenul prematur este fotoîmbătrânirea, cea care aduce fotopigmentare și aduce maturizare cutanată exagerată. Apoi mai sunt câțiva factori genetici care ne fac să îmbătrânim mai repede sau mai puțin repede. Alți factori care aduc maturizare pe tenul nostru sunt pierderea secreției de uleiuri naturale ale tenului, care poate să fie o condiție genetică sau poate să fie provocată de greșelile pe care le facem în tinerețe, pot să fie cauze hormonale, o menopauză timpurie, medicații hormonale sau, Doamne ferește, diferite tipuri de cancere. Acolo îmbătrânirea este ireversibilă.

Alte cauze sunt medicațiile, diferite tipuri de medicamente. Sunt niște antiinflamatori nesteroidieni. Aceștia aduc îmbătrânire cutanată. De asemenea, medicația psihotropă. Dacă pe timpul vieții avem depresii majore și suntem controlați medicamentos în acest sens, pe lângă faptul că o să ne îngrășăm, pielea va îmbătrâni mult mai repede“, a spus, la Spectacola, Ioana Marinescu.

