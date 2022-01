Skoda Enyaq iV, fină, spațioasă, perfectă pentru o familie. Interior cât o garsonieră, exterior în linii fine

După ce am condus preț de câteva ore o mașină de schimb care s-a dovedit chiar cuceritoare, am decis să îi scriu și un review bine-meritat.

Dacă era să aleg, probabil tot pe o Skoda Enyaq iV aș fi pus mâna, sau cel puțin o hibridă. Dar a ieșit mai bine decât anticipasem. Lăsându-mi propria Skoda la service pentru prima revizie, am primit la schimb ceva fin, spațios și care se deplasează în trafic asemenea unei ființe marine în propriul său mediu. Încă de când m-am urcat în interiorul ei, am putut sesiza spațiul pe care îl oferă și dintr-un reflex (probabil feminin) m-am gândit cât de potrivită ar fi pentru o familie.

Interiorul mașinii e cât o garsonieră

Dar să revenim. Mașina dispune de un dispaly de bord și o consolă digitale, unde poți vedea toate opțiunile: sursa audio, încălzirea în scaune, temperatura în habitaclu, dar și o hartă cuprinzătoare a zonei în care te afli. Dacă mai cobori cu privirea, descoperi maneta folosită pentru a schimba modul de condus: marsarier, neutru, Drive și (surpriză!) Baterie. Într-adevăr, ultimul mod a fost o experiență nouă de condus pentru mine, mașina deplansându-se doar dacă apeși pe accelerație, în caz contrar, frânează. Ideea acestui mod de conducere are în vedere recuperarea energiei reziduale pentru a încărca bateria.

Tot la interior, volanul, prins în două spițe are poate chiar mai multe opțiuni decât ar fi necesare pe el, dar cu vremea rece de afară, m-am lăsat cucerită de încălzirea dedicată din volan. Putem astfel găsi la un deget distanță volumul audio, comenzile vocale, posibilitatea de a schimba canalul radio, încălzirea în volan deja menționată, butoanele pentru asistență la conducere, pilotul automat, dar și padele. Trebuie să recunosc, că după încălzirea în volan, preferatele mele au fost padelele.

Odată ce trecem de suporturile de pahare, și cotiera cu două opțiuni de nivele, am putea observa un spațiu de depozitare sub consolă și schimbătorul ”de viteze”. Făcând uz de un spațiu care la alte autovehicule ar fi considerat inexistent, Skoda Enyaq are unul chiar destul de mare, dar cu o accesibilitate restrânsă. Cu toate că apreciez exploatarea acelui spațiu, mă întreb doar cât de des ar trebui să fac curat acolo, ghetele mele fiind, la doar câțiva centimetri distanță. Dacă tot vorbim de spațiu, țin să menționez impresia pe care mi-a lăsat-o jumătatea din față destinată șoferului. Având o statură înaltă, peste medie, am putut să stau relaxată, scaunul având în continuare spațiu în stânga și dreapta. Nu mai precizez că pentru poșeta pusă pe scaunul din dreapta trebuia să mă întind, ieșind din raza de acțiune a mâinii mele, iar asta nu mi se întâmplă la mașina mea.

Exteriorul, volum în linii fine

Exteriorul are un design în linii simple, care amplifică volumul pe care autoturismul îl are deja. Are o lungime de 4,6 metri, o lăține de aproape 1,90 de metri și o înălțime de 1,6 metri. Volumul portbagajului este de 585 de litri, iar la prima vedere cred că nu ar mai trebui să îmi fac griji că valiza mea este prea mare când plec în călătorii. De altfel, pot să îmi iau câte valize vreau. Și încap și chestiile de urgență care își fac veacul de obicei la mine în mașină (pantofi, fular, șosete, șervețele umede, trusă medicală, stingător, mâncare deshidratată, apă).

Oglinzile aveau încălzire încorporată, dar și un senzor pentru unghiul mort, care te avertizează printr-un bec de culoarea semnalizării. Farurile full-LED Matrix mi-au plăcut ceva mai mult decât cele pe care le-am văzut la Kamiq și Kodiaq, fiind mai mari și în armonie cu proporțiile mașinii. De asemenea, când am parcat, m-am dat jos să văd semnalizarea dinamică din spate: exact cum îmi place!

Jantele au dimensiuni între 18 și 21 de inch, din aliaj. Opțional, au un plus la design, având elemente aerodinamice care pot fi adăugate.

Motorizare

Motorizarea la modelul condus a fost una electrică. În două ore de condus prin oraș, autonomia mașinii, folosită în majoritate pe modul baterie, a scăzut cu 25 kilometri. Enyaq iV are trei opțiuni de capacitate a bateriei, de 55 kWh, 62 kWh și 82 kWh cu autonomii de 340 de kilometri, 390 de kilometri, respectiv de 510 kilometri. Cablul de alimentare are un conector pentru automobil de tip 2 (produsă de Mennekes), iar la capătul celălalt o priză industrială cu 5 pini (de 400V) sau o priză casnică (de 230V). Practic, două cabluri de încărcare în unul singur. Media de timp de încărcare a automobilului la curent continuu de 50 de kW este de 50 de minute la toate cele trei tipuri de baterie, iar o încărcare super-rapidă în curent continuu de 100 kW durează 42 de minute la modelul cu baterie de 62 kWh. În materialul său de prezentare, mașina este prezentată cu un timp de încărcare de 38 de minute în medie la 125 de kWh.

În ciuda faptului că îmi ies mai bine garările decât orice alt tip de parcare, asistența venită pentru parcare și camera care oferă o imagine clară din spate, au fost un adevărat ajutor.

Concluzia mea este una destul de bună. Mașina este sigură pe mișcările sale, are o autonomie mai mult decât decentă și oferă un confort crescut într-un spațiu cât se poate de mare.

Mașina se încadrează pentru programul rabla, dar și pentru ajutorul primit de la stat pentru mașinile verzi, ceea ce ar scuti în ambele cazuri aproximativ 10.000 de euro din prețul afișat.

Mulțumesc pentru mașină și asistență reprezentanței IVAS.

