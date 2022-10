Alexandru Rafila, a punctat, la începutul conferinţei, câteva dintre problemele actuale cu care se confruntă sistemul de sănătate dar şi priorităţile care sunt, momentan, pe lista Ministerului Sănătăţii, inclusiv o reformă la nivel de resurse umane dar şi un set de îmbunătăţiri pe parte de management al serviciilor medicale.

"Temele prezente aici sunt nu numai de actualitate dar reprezintă şi priorităţi ale Ministerului Sănătăţii, ale Parlamentului în ceea ce priveşte modul de abordare a problemelor de sănătate din România. Aş vrea, pe scurt, să trec în revistă cele patru teme de discuţie de astăzi [...] Prima temă care mă preocupă şi personal şi cred că preocupă pe toată lumea în România este problema legată de accesul la servicii de sănătate, care ar trebui să aibă câteva elemente care să genereze încrederea populaţiei în sistemul de sănătate şi-n autorităţi. În primul rând, trebuie să fie accesibile, cât mai apropiate de cetăţeni, de o calitate acceptabilă dar trebuie să asigure, pe de o parte, resursele în ceea ce priveşte diagnosticul şi terapeutica şi, pe de altă parte, să fie sigure pentru pacient. Lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă, dincolo de un program mai mult sau mai puţin ambiţios de investiţii, ţinem cont de elementul crucial al oricărui sistem de sănătate performant - şi anume resursa umană calificată, care trebuie distribuită la nivel naţional într-un mod echitabil.

Mai avem un proiect ambiţios, dar el este bazat în primul rând pe înţelegerea acestor nevoi de dezvoltare a resurselor umane în sănătate şi pe responsabilitate. Este bine că în cadrul PNRR există un capitol dedicat acestui subiect. Am reuşit în acest an, de când sunt la Ministerul Sănătăţii, să dezvoltăm un parteneriat funcţional şi perfect aplicabil cu universităţile de medicină şi farmacie care trebuie să fie motorul, din punct de vedere al pregătirii, pentru medici şi studenţi şi să încercăm împreună să facem, într-adevăr, o reformă care să aibă o durată nu de un an (procesul, în sine), pentru că noi totdeauna discutăm despre dorinţa de a rezolva lucrurile în 24, maxim 48 de ore, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în România. Eu sunt adeptul unor procese care trebuie să se desfăşoare într-o perioadă de timp rezonabilă şi care fac aplicabile politicile de sănătate, cu atât mai mult în domeniul resurselor umane unde nevoia de pregătire e corelată şi cu posibilitatea de pregătire. Putem corela aceste resurse umane şi cu managementul serviciilor de sănătate" a spus Rafila.

Eforturi pentru acces facil la diagnostic şi scheme de tratament

O altă problemă este cea legată de Programul Naţional de Control al Cancerului care a fost recent adoptat de Parlamentul României sub forma unei legi şi care ar trebui să ofere, într-un timp rezonabil, accesul la servicii de investigaţii şi terapii moderne în România, cancerul fiind, în mod evident, o problemă de sănătate publică, chiar dacă e o boală netransmisibilă în cele mai multe cazuri. "E clar că o abordare integrativă era necesară. Să ştiţi că eu nu mă tem, într-un timp rezonabil, să punem în funcţiune mecanismele care să facă posibil accesul la diagnostic şi la tratament. Sunt mai puţin optimist nu din punct de vedere al rezultatului final, ci din punct de vedere al duratei în ceea ce priveşte programele de prevenţie, pentru că aici nu e vorba doar de decizii de natură administrativă, e vorba de o schimbare de mentalităţi care trebuie să se adreseze atât populaţiei generale cât şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii. Sp schimbăm balansul de la zona de tratament la zona de prevenţie este uneori dificil de realizat şi la lucrul ăsta trebuie să lucrăm cu toţii" a mai precizat ministrul Sănătăţii.

Acesta a mai adus în discuţie şi telemedicina şi a subliniat nevoia stringentă de digitalizare a sistemului de sănătate, inclusiv prin tehnici care ţin de Inteligenţa Artificială: "Cred că vom avea foarte mult de lucru să explicăm, pentru că oamenii, dacă nu înţeleg şi nu cunosc ceva, ajung în alte zone de abordare şi astfel creşte riscul respingerii unor instrumente care sunt, până la urmă, în favoarea accesului la noile tehnologii pe diagnostic, tratament, monitorizare şi intervenţie rapidă. Toate acestea trebuie aduse în atenţia publicului."

