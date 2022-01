Simona Halep - Veronika Kudermetova, FINALA Melbourne Summer Set 1, LIVE pe DC NEWS. Meciul este duminică, de la 8:00

Precedentele două jocuri dintre cele două sportive au avut loc în 2021 și au fost câștigate de Simona Halep în două seturi, 6-1, 6-3 la Australian Open și 6-1, 7-6 (4) la Moscova.

Simona Halep (20 WTA) s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Melbourne după ce s-a impus sâmbătă dimineață în fața chinezoaicei Qinwen Zheng (126 WTA), scor 6-3 6-2, după o oră și 24 de minute. Simona Halep s-a calificat în finala cu numărul 41 a carierei. Veronika Kudermetova, sportivă pe care Simona Halep o conduce cu 2-0 în meciurile directe, va fi adversara româncei în meciul de duminică.

Veronika Kudermetova (Rusia, 31 WTA) s-a calificat în finala de la Melbourne, după ce Naomi Osaka (Japonia, 13 WTA) s-a retras înaintea semifinalei cu rusoaica.

„E frumos să fiu din nou în finala unui turneu WTA! Sunt fericită că am început bine anul, pentru că sezonul trecut a fost greu pentru mine. Serviciul m-a ajutat mai mult astăzi, după ce ieri am disputat un meci teribil (n.r. – 6-2, 5-7, 6-4 cu Veronika Kudermetova). Mi-am relaxat brațul mai mult. Lecția pe care am învățat-o anul trecut e că iubesc tenisul, iar acum mă bucur de fiecare meci jucat”, a declarat Simona, deținătoare a 22 de trofee WTA, la sfârșitul partidei cu Zheng.

Simona va primi 42.523 euro pentru accederea în finala de la Melbourne. VEZI CONTINUAREA AICI

Daniel Dobre, antrenorul lui Halep, a prefaţat partida

”Nu este un meci ușor. A jucat anul trecut în Australia cu Kudermetova și la Moscova, unde a fost mai greu în partea a doua. Kudermetova e o jucătoare periculoasă, are momente bune de joc, dă foarte tare, are experiență, a câștigat FED Cup cu Rusia.

Simona va crește nivelul, pentru că este o finală. Este pregătită din punct de vedere tactic, cred că va fi un meci frumos”, a spus Daniel Dobre, la emisiunea Așii Tenisului, de la Digi Sport.

Radu Tudor: Felicitări, Simona Halep! Serioasă, muncitoare, campioană, vaccinată!

„Felicitări, Simona Halep! Serioasă, muncitoare, campioană, vaccinată, participantă la Australian Open. Avem cu cine să ne mândrim!”, a scris, joi, Radu Tudor pe contul său de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News