Ciutacu: Înțeleg că de Paște, ca și de Crăciun trebuie să fim mai buni. Am plusat!

„Înțeleg că și de Paște, ca și de Crăciun, trebuie să fim mai buni, a scris Ciutacu pe pagina sa de Facebook. Ne-am conformat și am plusat. Așa că ore în șir am bătut inclusiv Pro TV, chiar și bucăți de prime time; Vlăduța Lupău vs Tom Cruise, asta finală de Șampionlig. Deci am fost cei mai buni. Cred că trebuie să ne resetăm și să ne raportăm la altă concurență. Pe aia veche o prinde Paștele nepregătită”, a concluzionat realizatorul România Tv.

Postul de știri condus de Eugen Chelemen a devansat PRO TV și a devenit cea mai urmărită televiziune. În prima zi de Pasti, cei mai mulți telespectatori au ales știrile și programele speciale România TV.

România TV a urcat, ieri, pe primul loc în topul audiențelor lăsând in urmă PRO TV. Cota de piață înregistrată de România Tv timp de douăsprezece ore a fost de 12,3 la sută, față de doar 9,9 la sută cât a obținut postul generalist PRO TV. ”România TV continuă să dea prima informația și să aibă mereu invitații care fac diferența. România TV este alături de oameni și nu-și va trăda niciodată publicul”, se arată într-un comunicat al postului, care anunță datele de audiență. În intervalul 12:00-23:00, Urban G, ROMÂNIA TV a avut o cotă de piață de 12,3 %,. PRO TV - 9,9%, ANTENA 1 - 9,8%, KANAL D - 6,7%, DIGI SPORT - 4,3%, conform Kantar Media Audiences”.

„Nu ne-a dăruit nimeni poziția asta. Am câștigat-o”, a scris Ciutacu. „În mod uzual, un astfel de material video este însoțit de clasicele mulțumiri adresate telespectatorilor. Fără de care – nu-i așa? – n-am exista. Ceea ce, evident, fac și eu. Deci considerați că deja v-am mulțumit”, a scris realizatorul emisiunii Punctul Culminant.

