Simona Halep, încântată de Patrick Mouratoglou: A fost uşor să mă deschid

"I-am propus lui Patrick să lucrăm împreună, pentru că îmi doresc cu adevărat să revin în top. Am simțit că el este cea mai potrivită persoană să mă ajute să realizez asta. Am fost norocoasă că a fost disponibil. Vreau să revin în top și, firește, visez să câștig un alt titlu de Grand Slam, pentru asta lucrez zi de zi.

Patrick a făcut-o pe Serena mai bună decât era înainte. Acest aspect l-a adus printre cei mai buni antrenori din lume. Nu-l știam prea bine înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu aveam o părere despre cum este, dar am văzut acum că are o personalitate puternică și este destul de exigent ca antrenor. Asta mi se potrivește mie și de aceea sunt aici.

E ușor să vorbești cu el. Acum ne știm deja destul de bine, ceea ce e un pas mare pentru mine, pentru că eu nu-s neapărat foarte deschisă cu toată lumea, sunt o persoană foarte introvertită. A fost ușor să mă deschid cu el și cred că asta e un lucru bun pentru relația noastră pe teren. Felul în care comunică – simplu și clar – este foarte puternic. Știe să transmită în așa fel încât, din câteva cuvinte, înțelegi perfect ce ai de făcut", a spus Simona Halep, într-un interviu pentru Tennis Majors.

Patrick Mourataglou a spus de ce se temea când Halep juca cu Serena Williams: Ştiam că se va urca pe ea instant

"Serena a bătut-o de cele mai multe ori, cu excepția unui meci foarte important, finala de la Wimbledon, unde a jucat un tenis incredibil. Dar i-am respectat mereu intensitatea din jocul său.

Și am știut de fiecare dată când Serena a jucat împotriva ei că, dacă Serena ar fi pierdut chiar și un strop de concentrare, Simona s-ar fi urcat pe ea instant", a declarat Mouratoglou, potrivit Tennis Majors.

Ţelul lui Mouratoglou cu Halep

"Țelul este ca, într-o zi, să pună capăt carierei gândindu-se 'Am făcut maximum din ce aș fi putut să fac'. A fost numărul unu mondial, a câștigat Grand Slam-uri. Nu există niciun motiv pentru care nu ar putea sau nu va putea să facă asta din nou.

Este o campioană. Simt și că există o marjă mare de îmbunătățire a multor aspecte, iar ea încă este înfometată. Așa că eu cred că este o bază fantastică peste care se poate construi ceva, cu scopul de a se descurca cel puțin la fel de bine ca înainte.

Nu cred că ar trebui să-și seteze vreo limită. Mereu mă uit la orice detaliu și îmbunătățesc orice aspect pe care îl consider de îmbunătățit, fie că ne referim la cel fizic, mental, tehnic sau tactic.

Deja ne-am uitat la mai multe lucruri, de la cum concurează, la condiția fizică sau la metodele de antrenament. Sunt multe lucruri pe care cred că le putem face mai bine. Și ea are absolut aceeași mentalitate.

(...) Conexiunea s-a făcut super rapid, sincer. Aș spune că s-a creat în primele două ore în care am discutat. Uneori simți această conexiune imediat, uneori durează.

În cazul Simonei, a fost instant, sincer. Așa cum am spus, este super inteligentă, dar și super sensibilă, iar ea a fost foarte deschisă cu mine.

Așa că asta a ajutat, cumva. Mi-a făcut munca mai ușoară prin faptul că a fost sinceră și mi-a dat senzația că dorește să muncească și să se dedice complet lucrurilor pe care le vom face", a declarat Mouratoglou, potrivit Digisport.

