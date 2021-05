Simona Halep - Elise Mertens, rezultat final la Madrid! LIVE SCORE pe DCNews

Simona Halep (locul 3 WTA) se va duela, marți, cu Elise Mertens (locul 16 WTA) în optimile turneului WTA de la Madrid, în jurul orei 14:00. Meciul de la Madrid va consemna a șasea confruntare directă dintre Simona Halep și Elise Mertens.

Situată pe locul 16 în ierarhia WTA, belgianca de 25 de ani are un serviciu puternic. A câștigat șase titluri în carieră, iar cea mai înaltă poziție ocupată în clasamentul mondial datează din 26 noiembire 2018, locul 12.

„Pe Mertens am întâlnit-o deja de câteva ori, știu cum joacă. Va fi dificil. (...) Îi place să lovească tare mingile, dar o știu bine. Am încredere înaintea acestui meci. Va fi un alt meci într-o nouă zi, am șansa mea și voi lupta fără doar și poate pentru ea", a spus Simona Halep.

