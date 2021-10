Simona Halep - Anett Kontaveit, finala Transylvania Open, se joacă astăzi

Jucătoarea estoniană de tenis Anett Kontaveit, a doua favorită, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca şi e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, după ce a dispus de suedeza Rebecca Peterson, cu 6-3, 6-2.



Kontaveit (25 ani, 14 WTA), care este în cursă pentru calificarea la Turneul Campioanelor, obţinut a noua victorie consecutivă, după ce în weekend-ul trecut a câştigat titlul la Moscova.

Baltica, autoare a 7 aşi, a avut nevoie de doar 62 de minute pentru a se impune, după ce a condus 5-0 în primul set, iar în actul secund a avut 2-0 şi 5-1, încheind cu 6-2.



Kontaveit şi Peterson (26 ani, 99 WTA) s-au mai întâlnit o singură dată, în 2011, la Stockholm, când estoniana a câştigat în două seturi, cu 6-4, 7-6 (5), în primul tur.

Simona Halep spune că nu se aștepta să ajungă în finală

Simona Halep a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă susţinută după calificarea în ultimul act la Transylvania Open, că a avut un an foarte greu şi că nu se aştepta să dispute o finală.



"Cred că a fost cel mai bun meci al meu (n.r. - în semifinale, cu ucraineanca Marta Kostiuk), deşi cred că în această săptămână am jucat bine în fiecare meci. Dar azi într-adevăr a fost un meci foarte bun, sunt încântată de jocul meu. A fost un an foarte greu pentru mine, nu mă aşteptam să joc o finală WTA, indiferent de turneu. Dar am avut încredere, am muncit şi m-am simţit bine pe teren. Iar când te simţi bine pe teren atunci joci mai bine. Aşa s-a întâmplat cu mine azi. Este un lucru bun, mă bucur foarte mult pentru această finală. Ar fi extraordinar să câştig titlul aici, dar sunt sigură că va fi un meci foarte greu. Nu am niciun fel de aşteptări, vreau doar să dau tot ce am mai bun pentru a câştiga finala", a spus Halep.



"Nu ştiu de când nu am mai jucat aşa, de mult timp oricum. Dar nu vreau să mă bucur foarte mult de ceea ce se întâmplă, acum vreau doar să rămân concentrată, pentru că mâine va fi un meci foarte greu. Presiune există, dar e o presiune frumoasă pentru că nu am nimic de pierdut. Orice meci e un bonus şi orice oră petrecută pe teren într-un meci oficial este un plus pentru mine. Bineînţeles că mâine va fi şi presiunea trofeului, pentru că îmi doresc tare mult să îl câştig, dar indiferent de rezultat consider că a fost o săptămână foarte frumoasă. E foarte trist că nu sunt spectatori în sală, dar îi simt alături de mine. Mi-au trimis numeroase mesaje şi le mulţumesc", a adăugat ea.