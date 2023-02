Sicriul unui român i-a speriat pe germanii care treceau pe o stradă din nordul țării. Martor: „A fost înfiorător. Sunt încă în stare de șoc”

Incidentul i-a îngrozit pe trecători, potrivit publicației Bild.de. O trecătoare a povestit pentru jurnaliști cum s-a petrecut totul:

„Așteptam la semafor, pe roșu. Un pick-up alb a plecat cu viteză mare. Deodată, ambele uși s-au deschis și un sicriu de lemn maro a căzut pe stradă. M-am gândit: Doamne, asta nu poate fi adevărat!”,a spus femeia pentru sursa citată.

Un alt trecător, în vârstă de 24 de ani, a declarat:

„Am auzit o bubuitură puternică, am crezut că s-a întâmplat un accident. Apoi am văzut sicriul. S-a întâmplat să treacă o ambulanță. Șoferul a aprins luminile albastre, a asigurat sicriul, astfel încât să nu mai poată intra mașini pe strada unde era căzut (...) Când am ridicat sicriul, era foarte greu. Atunci mi-am dat seama că era cineva acolo. În acel moment mi s-a făcut pielea de găină. A fost înfiorător. Sunt încă în stare de șoc”.

Potrivit jurnaliștilor germani, cadavrul era al unui lăcătuș mecanic de origine română, care a murit la vârsta de numai 52 de ani.

„A lucrat ca lăcătuș timp de zece ani și a fost pilonul de bază al companiei. Sunt profund impresionat de moartea lui”, a povestit un prieten al defunctului.

Între timp, trupul neînsuflețit al bărbatului ar fi fost trimis în țara noastră, pentru a fi îngropat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News