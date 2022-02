Serial nou despre Coco Chanel și Christian Dior

The New Look se numește noul serial despre Coco Chanel și Christian Dior. Va putea fi urmărit pe Apple TV+ și urmărește ascensiunea lui Christian Dior în lumea modei, în perioada în care Coco Chanel era considerată a fi cel mai faimos designer din perioada celui de-al doilea Război Mondial.

Doi dintre cei mai apreciați designeri ai tuturor timpurilor reprezintă subiectul unui nou serial Apple TV+, inspirat din evenimente reale. Este vorba despre Coco Chanel și Christian Dior. Serviciul de streaming și-a anunțat oficial noul proiect: The New Look, un serial de epocă care urmărește poveștile celor două celebrităţi şi le expune publicului până în cel mai mic detaliu. Este povestea ascensiunii fulgerătoare a lui Dior, care a detronat-o pe Coco Chanel din poziția de cel mai faimos designer al lumii. Acţiunea se petrece în timpul ocupației Parisului de către naziști în timpul celui de-al doilea Război Mondial.

Ben Mendelsohn şi Juliette Binoche în rolurile principale

De asemenea, proiectul va include și poveștile unor alți mari designeri. Este vorba despre Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin și Yves Saint Laurent. Actorul Ben Mendelsohn, câștigător de Emmy, a fost ales pentru a juca rolul lui Dior. Ben Mendelsohn (52 de ani), actor australian, poate fi urmărit în producția de succes de la HBO The Outsider, realizată după un roman de-al lui Stephen King. El a mai jucat în Babyteeth, The King, The Land of Steady Habits sau în serialul Bloodline. Actrița franceză Juliette Binoche va juca rolul lui Chanel. Juliette Binoche (57 de ani) este o binecunoscută actriță franceză și va lua parte la Berlinala de anul acesta cu producția “Both Sides of the Blade” (cunoscuta și ca “Fire”). Ea a ma jucat în producții precum The English Patient, Chocolat sau Paris, je t’aime.

Omagiu adus feminităţii

Titlul serialului aduce un omagiu primei colecții Dior din 1947, „The New Look”. O colecție menită să celebreze feminitatea după mulți ani în care moda a fost mai mult practică, în perioada războiului. TheNew Look este doar unul dintre titlurile ambițioase dezvoltate de Studiourile Apple. Printre producțiile care urmează să fie lansate se mai numără “We Crashed”, film inspirat din viața reală și bazat pe un podcast de succes, în care joacă Jared Leto și Anne Hathaway; “The Last Days of Ptolemy Grey” – o miniserie bazată pe romanul scris de Walter Mosley, în care joaca Samuel L. Jackson și Dominique Fishback; pe listă se mai află “Masters of the Air” “High Desert (cu Patricia Arquette), ”Manhunt” și “The Changeling”.

