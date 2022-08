Serena Williams mai vrea un copil. Ce riscă tenismena la 40 de ani

Marea campioană la tenis a oferit un interviu surprinzător pentru cea mai recentă ediţie a revistei Vogue, în care a vorbit despre maternitate, sport și planurile de viitor pe care și le face. Din răspunsurile date, se pare că Serena ar da Grand Slam-urile pe extinderea familiei, pentru că legendara sportivă și-a anunțat decizia de a se pregăti să-i ofere micuței Olympia un frățior sau o surioară în viitorul deloc îndepărtat. Williams, care apare cu fiica ei de patru ani pe coperta revistei, a dezvăluit că ea și soțul ei, Alexis Ohanian, încearcă să conceapă un al doilea copil. „În ultimul an, eu și Alexis am încercat să mai facem un copil și abia recent am aflat de la medic o informație care m-a liniștit și care m-a făcut să mă simt că oricând suntem pregătiți, putem să ne extindem familia”, a scris tenismena în Vogue. „Cu siguranță că nu-mi doresc să fiu din nou însărcinată ca atlet. Trebuie să mă distanțez de tenis pentru a face asta”, a mărturisit campioana de 40 de ani.

Serena, care va încerca să câștige o victorie istorică, adică al 24-lea Grand Slam, la U.S. Open la finalul acestei luni, a recunoscut că era gravidă în două luni cu Olympia când a câștigat Australian Open în 2017. Însă, de data aceasta, „nu le mai pot face pe toate”. Legat de revenirea ei pe terenul de tenis după nașterea fetiței ei, Williams a scris: „Am trecut de la cezariană, la un al doilea embolism pulmonar și apoi la finala Grand Slam. Am jucat în timp ce alăptam. Am jucat în timp ce sufeream de depresie postpartum. Dar acum trebuie să aleg între a-mi contura și mai mult CV-ul sportiv și a-mi extinde familia. Și aleg ultima variantă”.

Atentă şi iubitoare cu fetiţa ei, Serena nu a apelat la bone, dimpotrivă: ”În cinci ani, Olympia a petrecut doar 24 de ore departe de mine. Anul acesta, în timp ce mă refăceam după o lovitură, am ridicat-o de la școală eu personal de patru ori din cinci zile ale săptămânii și de-abia așteptam să văd cum se lumina la față când ieșea din clădire și mă vedea că o așteptam”, susține deținătoarea a patru medalii de aur olimpice. Iar Olympia de-abia așteaptă să fie surioară mai mare pentru noul membru al familiei.

Îşi pune viaţa în pericol?

Însă care sunt riscurile la care se supune o gravidă de 40 de ani? E posibil ca Serena să facă din nou embolism pulmonar, ca data trecută când era să-și piardă viața din această cauză la maternitate, și, la fel de bine, e posibil ca sarcina să nu fie viabilă, având în vedere vârsta destul de înaintată a gravidei. Însă aceasta nu pare deloc speriată. Spune că este sfătuită de cei mai buni medici și are toate șansele să-și îndeplinească visul de a-și extinde familia cât mai curând, având în vedere retragerea ei din tenis după U.S. Open, pe care a anunțat-o recent și spiritul de luptătoare de care a dat dovadă toată viața.

