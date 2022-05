Semne că prețurile și inflația ar putea în curând să scadă

O unitate de gaz costă aproximativ dublu față de cât era în ianuarie 2021. Prețurile caselor au crescut cu 19,8% de la un an la altul. În martie, alimentele au costat cu 10% mai mult decât cu un an în urmă. Din fericire, unii analiști cred că povara s-ar putea ușura în curând și că am atins un vârf inflaționist.

Săptămâna aceasta, Rezerva Federală a SUA se va reuni și va anunța cel mai probabil planuri de creștere a ratelor dobânzilor, un instrument folosit pentru a combate inflația crescândă. Cu toate acestea, investitorii se tem că accelerarea ritmului majorărilor dobânzilor ar putea trage economia în recesiune.

Ryan Detrick se ocupă de strategia de piață pentru LPL Financial și consideră că este probabil ca inflația să fi atins deja un vârf și că Rezerva Federală ar putea începe să reducă ratele dobânzilor până în a doua jumătate a anului, scrie CNN.

Inflația ar fi atins vârful său în martie

Indicele de bază al cheltuielilor de consum personal, pe care Rezerva Federală îl urmărește îndeaproape pentru a măsura prețul bunurilor și serviciilor, a crescut cu 5,2% în martie, excluzând prețurile la alimente și energie, fiind sub așteptările economiștilor și scăzând pentru prima dată din octombrie 2020.

De asemenea, analiştii de la UBS au mai transmis în această lună că se aşteaptau ca inflaţia să atingă un vârf probabil în martie, iar apoi o scădere. Detrick face referire la trei indicatori economici cheie pentru această teorie: o scădere a prețurilor mașinilor uzate, o lipsă a inflației stabile și o relativă relaxare a haosului lanțului de aprovizionare (deși restricțiile din China legate de Covid ar putea pune capăt acestui lucru).

Tarifele de expediere a mărfurilor din Shanghai au scăzut

Deși restricțiile din China ar putea afecta lanțul global de aprovizionare, se pare că problemele se atenuează, cel puțin pentru moment. Dacă companiile pot obține cu ușurință mai multe provizii, prețurile materialelor ar scădea, iar consumatorii nu vor fi taxați la fel de mult pentru bunuri și servicii, a spus Detrick.



Tarifele de expediere din Shanghai către Los Angeles, New York și Rotterdam au scăzut în medie cu 28% față de vârful atins anul trecut, potrivit datelor LPL Financial. Martie a marcat, de asemenea, a treia lună consecutivă cu scăderi ale întârzierilor medii pentru navele portacontainere.

Ca urmare, scăderea inflației ar putea fi bruscă, în special pentru bunurile de folosință îndelungată, a spus Detrick. Totuși, a avertizat el, este greu de spus dacă vedem deja lumina la capătul tunelului, sau un alt tren care se apropie.

