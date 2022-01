Selly, mai tare decât SpiderMan în cinema. Filmul Tabăra, cele mai mari încasări în weekend

Filmul Tabăra spune povestea unor copii care ajung într-o tabără de “deztehnologizare” în care sunt învățați să scape de dependența de tehnologie, de la telefoane până la social media și tablete. Filmul are un scop moralizator, însă este combinat cu mult umor și intrigi interesante. Tabăra este un film românesc independent și totodată ultimul proiect al trupei 5GANG, conform cinemagia.ro.

Astfel, filmul Tabăra a avut încasări de 1,5 milioane de lei, cu 500.000 lei mai mult decât SpiderMan: No Way Home, care a încasat doar puţin peste 1 milion de lei. Topul este completat de Clifford: Marele Câine Roşu, care se află însă la mare distanţă în ceea ce priveşte încasările din bilete, cu doar 580.000 lei în weekend.

Ce vrea Selly de la Tabăra

„Sper ca acest film să aibă un impact pozitiv atât asupra copiilor, cât și a părinților. Am investit multe resurse în acest proiect de suflet și tot ce îmi doresc este ca cei care îl văd să rămână cu un sentiment de bine și să se distreze cel puțin cât ne-am distrat noi făcându-l.”, spune Selly.

TABĂRA este un film produs de Viva la Vidra Productions în parteneriat cu Selly Media, iar unul dintre producătorii principali este Matei Dima: „Tot ce îmi doresc este ca cinematografia românească să fie privită cu ochi mai buni de către un public cât mai larg. Mă bucur de fiecare film românesc care apare, indiferent dacă este produs de noi sau nu, iar Tabăra este continuarea acestui vis al meu de a aduce oamenii în cinema la filme autohtone.”

Filmul TABĂRA este un proiect de debut pentru regizorul și scenaristul Vali Dobrogeanu: “Este un proiect la care am lucrat aproximativ 2 ani. Fiind un film dedicat, în primul rând copiilor și adolescenților, am încercat să echilibrez partea distractivă cu cea educativă, cu accent pe umor. De asemenea, am dorit sa prezint într-o lumina nouă anumite aspecte legate de educație și părinților. Am făcut tot posibilul să ofer o poveste cu un concept original și un subiect apropiat mie, mai exact educația din mediul online. Am tot menționat cuvântul *educativ*, însă pentru mine scopul filmului este de a distra publicul și de a prezenta subiectul într-o lumina aparte.”

