Selly a dat din casă, privind părinții săi: Nu le-a convenit treaba asta, dar nu o voi face de ochii sau de gura lumii

Andrei Șelaru, cunoscut și sub numele de Selly, și-a făcut o carieră solidă în mediul virtual, fapt care a venit la pachet cu deciiza de a nu urma o facultate, fapt care nu a fost pe placul părinților săi, după cum a zis chiar Selly.

Selly nu prea vorbește despre părinții lui, dar subiectul privind facultatea nu a rămas necomentat

Selly s-a născut pe data de 28 februarie 2001, în Craiova. Este singur la părinți. Mama lui este profesoară de matematică, și Jean Liviu Șelaru, tatăl său, are profesia de inginer silvic, fiind angajat al Direcției Silvice Dolj. Totodată, Selly face rar declarații când vine vorba despre părinții lui. Însă un subiect nu a rămas necomentat, respectiv acela că părinții săi nu au fost încântați că Selly nu a dorit să meargă la facultate.

”Nu le-a convenit treaba asta. Cred că am alte lucruri în CV”

”Nu le-a convenit treaba asta. Și în ziua de astăzi, când mai am discuții cu ei, se gândesc: «Băi, la un moment dat să faci totuși o facultate». Dar, în același timp, mi-au înțeles cumva decizia. Și, în timp, s-a demonstrat că a fost cea mai bună decizie pentru mine la momentul respectiv. În primul rând, eu nu o să fac niciodată o facultate de ochii sau de gura lumii. Cred că am alte lucruri în CV, să spun așa, mult mai importante decât faptul că am făcut sau nu o facultate”, a spus vloggerul Selly, în cadrul unui interviu acordat revistei Unica.

”Sesizam atât de multe oportunități viitoare care mi-ar fi mâncat tot timpul”

”La momentul în care eu trebuia să merg la facultate, pentru că eu eram deja înscris, dădusem admitere la facultate, aveam atât de multe lucruri în care eram antamat și sesizam atât de multe oportunități viitoare care mi-ar fi mâncat tot timpul. Am realizat că dacă eu chiar mergeam la facultate aia, aș fi pierdut mult mai mult din cariera și din posibilitățile mele de dezvoltare, lucru care a fost adevărat”, a mai spus Selly.

Patru ani mai târziu de când a hotărât să nu își mai continue studiile, Selly spune, în opinia sa, faptul că a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o, asta pentru că i-a permis să se dedice complet carierei sale din online.

”Cu siguranță mi-ar fi fost imposibil, deci oricum aș fi abandonat-o pe parcurs”

”Acum, în teorie, aș fi fost, cred, anul 4 la facultate și nu cred că aș fi putut să țin două festivaluri, un film, vlog-ul meu, proiecte viitoare, formate viitoare, în același timp. Cu siguranță mi-ar fi fost imposibil, deci oricum aș fi abandonat-o pe parcurs. Și atunci a fost foarte bine că n-am investit timp deloc în treaba asta și mi-am dat seama din capul locului că oricum n-o să o duc la capăt”, a mai spus vloggerul Selly, potrivit sursei citate.

În luna decembrie 2022, Selly a sărbătorit 10 ani de la primul vlog pe care l-a publicat pe YouTube. De asemenea, în anul 2018 a aniversat primul milion de abonați.

