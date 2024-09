Selena Gomez a devenit miliardară. Ce avere are vedeta la 32 de ani

VEZI ȘI: Selena Gomez, bolnavă? Fanii au observat cum îi tremură mâinile. Reacţia vedetei la comentariile de pe Tik Tok

Selena Gomez a devenit miliardară, așa că poate adăuga această reușită la lunga ei listă de realizări, scrie CNN. Actrița, cântăreața, investitorul și antreprenorul în vârstă de 32 de ani tocmai a atins acest prag financiar, devenind astfel una dintre cele mai tinere miliardare autoformate din Statele Unite, potrivit Bloomberg. Averea netă a vedetei este evaluată la 1,3 miliarde de dolari.



O parte din bogăția Selenei Gomez provine din cântat, parteneriate cu mărci și actorie, dar „marea” bogăție ei este legată de Rare Beauty, linia ei de machiaj creată acum 5 ani, reușind să obțină într-un timp relativ scurt un real succes, a dezvăluit publicația vineri.

Selena Gomez, a treia persoană cea mai urmărită persoană de pe Instagram

Averea vedetei se bazează pe „valoarea estimată” de către Bloomberg a acțiunilor sale în cadrul brandului de frumusețe, plus interesul ei pentru platforma de sănătate mintală Wondermind și diverse alte câștiguri din muzica, actorie, proprietățile și banii pe care îi câștigă din parteneriatele despre care ea postează pe rețelele de sociale. Selena Gomez este o tânără foarte îndrăgită, având 424 de milioane de urmăritori pe Instagram.



Popularitatea ei pe Instagram o face a treia persoană cea mai urmărită, după fotbalistul Cristiano Ronaldo (638 milioane) și Lionel Messi (504 milioane), ajutându-o să obțină sprijin masiv cu Puma, în valoare de 30 de milioane de dolari, și Coach, cu 10 milioane de dolari.

Dar urmăritorii ei i-au ajutat și linia de cometice Rare Beauty, punând-o în categoria de branduri de machiaj conduse de celebrități, dominată de Rihanna și Kardashians. De asemenea, se pare că Gomez a contactat investitorii pentru Rare Beauty, căutând o evaluare de 2 miliarde de dolari.



Alte fluxuri de venituri pentru Selena Gomez includ veniturile din emisiunea ei din Hulu „Only Murders in the Building”, care tocmai a fost reînnoită pentru un al cincilea sezon. Vedeta câștigă 6 milioane de dolari pe sezon, potrivit Bloomberg, și o parte mai mică din redevențele sale muzicale.

Selena Gomez va juca într-un film biografic

Cineastul american David O. Russell va regiza un film biografic dedicat cântăreţei Linda Ronstadt, în care rolul principal va fi interpretat de Selena Gomez.

Printre producătorii lungmetrajului muzicallui se numără James Keach, care a produs în 2019 documentarul "Linda Ronstadt: The Sound of My Voice", şi managerul celebrei cântăreţe americane, John Boylan.



Selena Gomez a dezvăluit implicarea ei în acest film biografic în luna ianuarie, atunci când a distribuit o fotografie cu volumul de memorii publicat de Linda Rondstadt în 2013, "Simple Dreams", în secţiunea "Stories" a contului său de pe reţeaua de socializare Instagram. David O. Russell este un regizor şi scenarist nominalizat la Oscar, cunoscut datorită unor filme apreciate de critici şi de public, cum ar fi "Three Kings" (1999), "The Fighter" (2010), "Silver Linings Playbook" (2012) şi "American Hustle" (2013).

