Securitatea Națională, susținută prin Corporate Social Responsibility - Leviatan își dezvoltă sfera acțiunilor de sprijin CSR prin contribuții în zona politicilor de Securitate Națională

CEPA Forum, eveniment organizat cu sprijinul Leviatan Design

CEPA Forum, organizat de think tank-urile New Strategy Center și Center for European Policy Analysis (CEPA), a deschis seria evenimentelor derulate la Washington DC, pe parcursul a trei zile.

Astfel, în data de 27 septembrie 2022, în cadrul primei sesiuni din cadrul evenimentului CEPA Forum, a fost prezentat studiul „The Strategic Importance of Snake Island”. Studiul reprezintă o analiză de maxim interes pentru Ucraina, România și NATO, din perspectiva libertății de navigație în Marea Neagră și la gurile Dunării și a securității energetice a regiunii.

Cea de-a doua sesiunea a evenimentului CEPA Forum, care s-a desfășurat în data de 28 octombrie 2022, a fost dedicată rezilienței democratice și a adus în prim-plan subiecte deosebit de importante, în contextul actual. Discuțiile s-au concentrat asupra unor aspecte precum protejarea unei Europe libere, apărarea valorilor noastre comune, sprijinirea luptei pentru democrație, influența Chinei în Europa, sancțiunile impuse Rusiei și relația transatlantică.

Discuțiile privind crizele actuale generate de războiul din Ucraina au continuat în cadrul celei de-a treia sesiuni a CEPA Forum, care s-a derulat în data de 29 septembrie 2022. Astfel, au fost abordate subiecte precum inovarea în sectorul privat, ca răspuns la războiul împotriva Ucrainei, securitatea digitală, amenințări și răspunsuri cibernetice, consolidarea relației transatlantice și tehnologii emergente de apărare.

Vizita la reședința ambasadorului României în SUA, E.S. Andrei Muraru

Cu prilejul desfășurării primei sesiuni a CEPA Forum, a fost organizat un eveniment la reședința ambasadorului României în SUA, E.S. Andrei Muraru, pentru a atrage atenția asupra importanței strategice pe care o are Insula Șerpilor în regiunea Mării Negre. Discuțiile au pus accent, așadar, pe nevoia de a sprijini în continuare Ucraina, pentru a preîntâmpina o eventuală recucerire a Insulei Șerpilor de către Rusia.

Cu o importantă experiență în dezvoltarea infrastructurilor strategice, Leviatan Design a fost reprezentată la acest eveniment de către Cătălin Podaru, CEO-ul companiei. De asemenea, la eveniment au fost prezenți oficiali și experți americani din domeniul securității și afacerilor externe și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Washington DC.

Vizita la sediul Lockheed Martin din Washington DC

În cadrul deplasării în SUA, Cătălin Podaru, CEO Leviatan Design, a efectuat și o vizită la sediul Lockheed Martin din Washington DC, unde a testat un simulator de elicopter și a purtat o serie de discuții cu reprezentanții companiei americane. Astfel, discuțiile au adus în prim-plan proiectele de viitor ale companiei Lockheed Martin, precum și modalitatea de proiectare și realizare a echipamentelor de înaltă tehnologie.

Reprezentanții celor două companii au mai purtat discuții pe parcursul acestui an, cu privire la exploatarea tehnicii militare moderne, în contextul în care Leviatan Design a dezvoltat mai multe proiecte de infrastructură militară în România, inclusiv pentru mentenanța aeronavelor militare.

Detalii privind tehnologiile avansate dezvoltate de compania Lockheed Martin pot fi accesate la acest link: https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/advanced-technologies.html.

Black Sea Conference, eveniment organizat cu sprijinul Leviatan Design

Black Sea Conference face parte din seria evenimentelor care s-a derulat la Washington DC pentru a analiza problemele de securitate din regiunea Mării Negre.

Cătălin Podaru, CEO Leviatan Design, a participat la acest eveniment, care a avut loc în data de 29 septembrie 2022, fiind organizat de Yorktown Institute și New Strategy Center.

Printre cei care au luat cuvântul la Black Sea Conference s-au numărat E.S. Andrei Muraru, Ambasador al României în Statele Unite ale Americii, Mihai Panait, Șeful Statului Major al Forțelor Navale și George Scutaru, Director general al New Strategy Center.

Cele mai importante subiecte care s-au aflat pe agenda evenimentului s-au referit la amenințarea pe care o reprezintă Rusia în regiunea Mării Negre, elementul maritim al războiului din Ucraina, importanța strategică pe care o are Insula Șerpilor și politica SUA și NATO în ceea ce privește asigurarea securității în această regiune.

Leviatan Design își reafirmă rolul multidimensional pe care îl are în societate

„Dacă ne gândim la provocările care continuă să apară la adresa securității, ca urmare a războiului din Ucraina, este evident că este necesară o susținerea proactivă din partea mediului de afaceri a inițiativelor care au un aport relevant în depășirea crizelor actuale. Mă bucur că am putut susține organizarea acestor evenimente, cu atât mai mult cu cât România se află în prima linie a provocărilor actuale și este afectată în mod direct de evoluția războiului declanșat de Rusia”, a declarat Cătălin Podaru, CEO Leviatan Design.



Leviatan Design înțelege rolul pe care îl are mediul de business în societate și sprijină, pe de o parte, numeroase inițiative din domeniul educației și din mediul social, iar pe de altă parte, are un rol activ în promovarea intereselor de securitate ale României, care au un impact semnificativ asupra tuturor sectoarelor de activitate.

Leviatan Design, implicată în mentenanța unor echipamente militare sofisticate ale Armatei române

Compania Leviatan Design e implicată în proiecte foarte mari de infrastructură militară, inclusiv la Sibiu, în incinta Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est, dar și în proiecte de infrastructură operațională la Câmpia Turzii în cadrul Bazei 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu".

În luna martie a acestui an, Cătălin Podaru a explicat pentru DefenseRomania ceea ce presupune infrastructura militară pentru programele de înzestrare. Această componentă nu e doar esențială pentru securitatea unei țări, dar poate adăuga ani buni în operaționalizarea tehnicii militare moderne.

„Această dezvoltare a capabilităților implică existența facilităților de operare, exploatare, de mentenanță. Fie că vorbim de avioane F-16, poate în viitor de F-35. Fie că vorbim de infrastructură pentru rachete Patriot sau HIMARS. Toate aceste echipamente sofisticate implică la rândul lor și vin cu manuale de cerințe și specificații tehnice pentru clădirile unde ele sunt exploatate, reparate sau depozitate în cazul rachetelor.

Sunt cerințe speciale. Pentru ca ele să fie operaționale iar personalul pregătit să poată exploata tehnica militară e nevoie de aceste facilități, adică toate clădirile, partea de infrastructură, utilități, instalații speciale în care tehnica e depozitată și operată”, explică Cătălin Podaru, în interviul acordat DefenseRomania.

Center for European Policy Analysis (CEPA), think tank-ul care a contribuit la organizarea evenimentului CEPA Forum, este o organizație non-guvernamentală americană, cu sediul în Washington DC, care urmărește cercetarea politicilor publice din Europa Centrală și de Est. Mai multe detalii despre Center for European Policy Analysis (CEPA) sunt disponibile la acest link: https://cepa.org/.

Yorktown Institute, think tank-ul care a contribuit la organizarea evenimentului Black Sea Conference, este o organizație non-guvernamentală americană, dedicată asigurării libertății, prosperității și autoguvernării americane în conformitate cu Constituția SUA. Detalii suplimentare despre Yorktown Institute sunt disponibile aici: https://yorktowninstitute.org/.

New Strategy Center, think tank-ul care a contribuit la organizarea evenimentelor CEPA Forum și Black Sea Conference, este o organizație non-guvernamentală românească, specializată în politică externă, de apărare și securitate, care asigură un cadru de dezbateri pentru subiecte de maximă importanță pentru România. Detalii suplimentare despre New Strategy Center pot fi accesate aici: https://www.newstrategycenter.ro/home/.

Vedeți mai mult pe DEFENSEROMANIA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News