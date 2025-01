Sebastian Stan scrie istorie: Globul de Aur pentru „A Different Man” – „Acest premiu este pentru mama mea care a plecat din România” /video

Citește și: EXCLUSIV Azi e Boboteaza, dar nu e și „gerul Bobotezei”. Ziua când vremea, de fapt, se va schimba radical în această iarnă

În acest film regizat de Aaron Schimberg, Sebastian Stan joacă rolul lui Edward, un bărbat care suferă de neurofibromatoză, o tulburare genetică ce afectează creșterea celulelor sistemului nervos. Cu o transformare fizică impresionantă și o interpretare profundă, Stan aduce în prim-plan lupta unui om cu propriile complexe și cu prejudecățile societății.

„Ignoranța și disconfortul nostru cu privire la handicap și desfigurare trebuie să înceteze acum”, a declarat actorul emoționat în discursul său de acceptare.

Sebastian Stan nu a uitat să menționeze persoanele care l-au susținut pe parcursul carierei sale. „Acest premiu este și pentru mama mea, Georgeta Orlovschi, care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și care a făcut totul pentru mine, și pentru tatăl meu vitreg, Tony”, a spus el, vizibil emoționat, subliniind impactul profund al familiei asupra parcursului său profesional.

It's a night to remember for Sebastian Stan, who takes home the #GoldenGlobes award for Best Male Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for A Different Man! pic.twitter.com/DzeADdgcn3