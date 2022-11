Se fac angajări! Locuri de muncă disponibile

Numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional depăşeşte 48.800, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European pun la dispoziţia muncitorilor români 122 de posturi, prin reţeaua Eures România, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), scrie Agerpres.



Potrivit sursei citate, din totalul locurilor de muncă disponibile în întreaga ţară, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: lucrător comercial (3.383); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (3.370); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.424); curier (1.744); manipulant mărfuri (1.708); agent de securitate (1.571); muncitor necalificat în industria confecţiilor (1.478); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.232); conducător auto transport rutier de mărfuri (968); vânzător (946); lăcătuş mecanic (845); confecţioner-asamblor articole din textile (754).



Dintre cele 48.858 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 3.020 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator; inginer în diferite domenii de activitate; consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; referent de specialitate financiar-contabilitate; manager proiect etc.), 9.908 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; curier; agent de vânzări; conducător auto transport rutier de mărfuri etc.), 11.423 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; sudor; electrician de întreţinere şi reparaţii; fierar betonist etc.), restul de 24.507 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; lucrător sortator deşeuri reciclabile; femeie de serviciu; agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport etc).



În ceea ce priveşte oferta angajatorilor din străinătate, din cele 122 de locuri disponibile, în Norvegia sunt 51 locuri de muncă pentru: muncitor în producţie; vopsitor auto; tinichigiu auto; farmacist; sticlar/şlefuitor sticlă; sticlar/artizan sticlă, iar în Finlanda - 50 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat - culegător fructe de pădure, alte fructe şi legume.



Totodată, în Polonia, sunt disponibile 15 locuri de muncă pentru: muncitor depozit - operator stivuitor; asistent producţie; operator maşină CNC, în Malta - 5 locuri de muncă pentru: proiectant arhitect; ajutor bucătar; bucătar şef; ospătar, iar în Lituania - un loc de muncă pentru: instalator, montator ţevi.

Oferte de locuri de muncă la a V-a ediţie a POLIJobs

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) organizează miercuri şi joi cea de a V-a ediţie a POLIJobs 2022, cel mai mare târg de cariere din domeniul ingineriei, la care îşi vor prezenta ofertele de locuri de muncă peste 70 de companii, scrie Agerpres.



"Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) organizează cea de-a V-a ediţie a evenimentului în perioada 16-17 noiembrie 2022. Prin biroul de plasare a forţei de muncă POLIJobs, târgul de cariere îşi va redeschide porţile, în această toamnă, în format fizic. (...) Evenimentul va conecta companiile inovatoare cu unii dintre cei mai străluciţi studenţi şi absolvenţi", informează un comunicat al UPB remis presei.



Potrivit sursei citate, profesiile tehnice rămân pe primul loc în topul solicitărilor din partea angajatorilor români şi străini.



"Indiferent de schimbările aduse de timp, ingineria a fost şi va rămâne profesia viitorului. (...) Piaţa muncii a trecut prin cea mai mare transformare din ultimele generaţii, iar schimbările au adus cu ele întrebări şi incertitudine în rândul studenţilor. Tinerii din România amână de cele mai multe ori să aplice pentru un loc de muncă în domeniul studiat din cauza lipsei de experienţă. Cei mai mulţi dintre ei nu au suficientă încredere atunci când pleacă în căutarea unei oportunităţi de carieră. Evenimentul îi va convinge pe viitorii ingineri că temerile lor sunt nejustificate, iar locul lor este şi va fi pe piaţa muncii", susţin organizatorii evenimentului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News