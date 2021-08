„M-a rugat cineva să vă adresez o întrebare juridică: la 1 septembrie se pot schimba sau se realeg preşedinţii Camerelor?”, a întrebat-o Bogdan Chirieac pe Laura Vicol.

„Nu. Preşedintele Camerei Deputaţilor este ales pe perioada mandatului de parlamentar pe care îl are. A, domnul Orban poate să renunţe sau dacă i se retrage sprijinul politic atunci este schimbat”, a precizat Laura Vicol, avocat şi deputat PSD.

„Am înţeles. Asta este important, fiindcă din informaţiile noastre, domnia sa a anunţat că dacă pierde preşedinţia PNL – şi o pierde – va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi exact Dan Barna ar urma să fie noul preşedinte al Camerei Deputaţilor. Noi ştiam că doamna Anca Dragu o să plece la Finanţe, văd că Florin Cîţu şi l-a impus pe Vîlceanu şi doamna Alina Gorghiu urma să fie preşedinte al Senatului”, a precizat Bogdan Chirieac.

Vicol a vorbit şi despre Cîțu: Asemenea tupeu n-am văzut nici la infractorii pe care i-am apărat. Ireal!

”Eu vă spun sincer că asemenea tupeu nu am văzut nici la infractorii pe care i-am apărat, mai mult sau mai puțin vinovați, în ultimii 21 de ani. Mi se pare incredibil nu tot tupeul, că tupeul e puțin spus. Eu deja încep să cred că acest individ se află poate sub influența unor plante, mi se pare ireal tot ce se întâmplă, vă spun cu toată onestitatea. Să ajungi să faci așa ceva și să fii, totuși, sprijinit până la urmă de o țară întreagă, pentru că eu nu văd pe nimeni ieșind afară în stradă, pe mine asta mă doare cel mai rău.

Dacă vă aduceți aminte, partidul din care face parte a fost blamat de-a lungul timpului și au ieșit zeci de oameni în stradă să strige ”jos, ciuma roșie” pentru niște lucruri care nu au nici măcar 1% din greutatea și din mizeria lucrurilor pe care le face acest penal, țepar, care ocupă postul de prim-ministru. Stau și mă întreb ce se întâmplă cu toți românii și de ce tolerează aceste lucruri și de ce nu ies în stradă. Asta a fost durerea mea, pe care a trebuit să o spun, pentru că nu am cum să mă abțin și știți foarte bine că nu mă abțin niciodată.

Ce se întâmplă acum în PNL nu mă interesează, pentru că acest partid pentru mine nu mai există, acest partid este istorie, e un partid mort, îmi pare rău. M-am învățat să fac colivă, la un moment dat o să le fac și una de 40 de zile. 67 de PNL-iști care au semnat ieri acea scrisoare de susținere, au semnat practic onorul de viză ”Susținem penali în funcții publice”. Și aici este o altă discuție, aici este o discuție pe latură penală și pe latură morală. Legal vorbind, mie mi se pare mult mai important și mai grav al doilea dosar descoperit, pentru că la primul... eu nu am fost băută niciodată, toată lumea bea și nu este un păcat să bei. Este un păcat, o nenorocire și o infracțiune să te urci băut la volan. S-a prescris, nu am nimic de comentat legal vorbind și nu putem pune pe ale tinereții valuri greșeala respectivă, că la 30 de ani eu aveam deja copil de 3 ani. La 30 de ani nu mai ești tânăr și nu îți mai permiți să faci asemenea greșeli. Nu o poți pune nici pe seama unei așa zise tinereți. Mie al doilea dosar mi se pare foarte grav. Să tragi țeapă unei bănci și să te ascunzi, să nu fii găsit... degeaba încearcă domnul Cîțu să ne arunce praf de stele în ochi, că domnule am fost achitat. Nu ai fost achitat Cîțule, nu te-a găsit justiția!”, a spus Laura Vicol, deputat PSD.