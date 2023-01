Scandal de corupție în Guvernul de la Kiev. Zelenski interzice vacanțele oficialilor în străinătate

Un viceministru a fost arestat, alți patru demiși împreună cu cinci guvernatori regionali și cel puțin patru oficiali la nivel înalt.

”Curățenia” președintelui Volodimir Zelenski poate fi doar începutul: liderul ucrainean a anunțat o reorganizare a administrației sale la diferite niveluri de responsabilitate în urma unei serii de acuzații de corupție.

Potrivit Europa Today, Zelenski a interzis miniștrilor și oficialilor să plece în străinătate, cu excepția unor motive strict necesare. O operațiune salutată de Uniunea Europeană, care aștepta un semnal de la Kiev în acest sens pentru a începe deblocarea celor 15 miliarde de ajutor financiar convenit în decembrie.

Totul a început după scandalul care l-a lovit duminică pe Vasyl Lozynski, viceministrul Infrastructurii, care a ajuns în închisoare sub acuzația că ar fi încasat 400.000 de dolari pentru a facilita achiziționarea de generatoare electrice la prețuri umflate.

O acuzație foarte gravă, mai ales având în vedere situația de criză umanitară din țară în urma bombardamentelor rusești asupra rețelelor energetice. O anchetă jurnalistică a scos la iveală apoi un alt presupus scandal în care este implicat Ministerul Apărării: tot în acest caz se vorbește de prețuri umflate, de data aceasta pentru rațiile de mâncare ale soldaților.

Reacția lui Zelenski a fost imediată: potrivit presei ucrainene, în prezent patru miniștri adjuncți, inclusiv ministrul Apărării, și cinci guvernatori regionali au demisionat sau au fost revocați din funcție.

Demisiile, sau demiterile, l-a afectat și pe un loial al președintelui Zelenski, Kyrylo Timoșenko, șef adjunct al biroului prezidențial ucrainean, iar apoi pe procurorul general adjunct, Oleksii Simonenko, și alți doi înalți oficiali.

